Грязные СМИ: зачем Запад оскверняет имя Путина

Для чего западным СМИ подобные провокации и как россиянам реагировать на подобные заявления корреспондент Федерального агентства политических новостей выяснял, беседуя с депутатом Государственной думы от фракции «Справедливая Россия», заслуженным деятелем науки РФ, Виктором Шудеговым.

Запад волнуется





Выбор пал на Шудегова не случайно, его мнение, как представителя оппозиционной партии не является объективным. Но, учитывая и это, политик назвал слова представителя Минфина грязной клеветой.

«Владимир Путин сегодня является самым сильным лидером на планете, — уверенно заявляет Шудегов. - Барак Обама не встает с ним ни в какое сравнение. Существенно укрепив обороноспособность армии (речь идет не только о количестве военной техники), российский лидер постоянно осуществляет проверку боеготовности ВС России. Вооруженные силы США находятся сегодня на первом месте, но состояние российских войск отстает всего на одну позицию, несмотря на постоянные заявления Вашингтона о том, что российская армия никуда не годится».

Политик отметил обеспокоенность Запада непомерно растущей влиятельностью российского президента. Путин постоянно заявляет об политических и экономических интересах нашей страны. Он, так же как и миллионы россиян, недоволен внешней политикой США.

Депутат возмущен тем, что американцы постоянно вмешиваются в дела других государств. «Происходящее сегодня на Украине — геноцид, поддерживаемый украинскими националистами, — считает он. — Вмешательство России в дела Украины очень не нравится США и самая банальная традиционная методика, которой они пользуются уже не в первый раз — это обливание грязью. Это просто «конек» «Би-Би-Си»».

Если провести анализ действий США в мире, за последние 20 лет, можно увидеть схожесть их политики по многим принципам. Вспоминая Югославию и то, как властями США там решился вопрос по расчленению страны, то можно заметить явную тенденцию работы по принципу «говорили одно — сделали другое».

«То же самое мы увидели на примере войны с Грузией. Россию Вашингтон ругал за «нападение» на слабое, маленькое государство. Точно так же обстоят дела сейчас с Украиной: Обама обвиняет Россию в том, что русские убивают русских, более абсурдных заявлений я не слышал никогда», — пояснил политик.

Давление на Путина продолжается

Шудегов считает, что россиянам необходимо консолидированно встать на защиту своего лидера. Так, как это сделал чеченский народ, поддержав Рамзана Кадырова в Грозном.

«Простые граждане должны собраться и провести митинг в поддержку Путина. Такую инициативу не нужно запрещать, пусть народ выскажется», — подчеркнул он.

Впереди выборы в госдуму и все информационные утки, созданные и запущенные Западом, ни что иное, как попытки ослабить влияние российского президента на народ, делается это для того, чтобы Путину не удалось реализовать свои политические планы.

С РФ продолжают сотрудничать страны БРИКС, АТР, всем вокруг понятно, насколько важную роль играет Россия. Торгово-экономические отношения, наработки в области торговли, обеспечение оружием. Продажа качественного оружия — это наш рынок.

«Я бы посоветовал россиянам не «вестись» на провокации Запада, — говорит депутат. — Не нужно обращать внимания на все эти козни. Необходимо консолидироваться вокруг президента и дать жесткий отпор бездоказательным заявлениям зарубежных СМИ».

Российские СМИ могут подобным образом осквернить имя любого мирового лидера, в том числе американского, но отечественные журналисты действуют честно и порядочно, в отличие от западных СМИ, которые называют себя независимыми, а на самом деле, более чем зависимы от своих «хозяев», выполняя все их указания.

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