У России нет никаких границ, у России есть только горизонт

Почему русские никак не хотят и не могут встроиться в «западный мир» на их условиях, в подчинённом состоянии…

История взаимоотношений славян с Западом – это история борьбы разных славянских народов с захватчиками и угнетателями. Крестовые походы, захваты, принуждение к ассимиляции, грабежи и попытки геноцида.





Начинается эта история как минимум с 1147 года, когда западные крестоносцы предприняли первый крестовый поход против полабских славян.

Формально основанием для крестового похода было «нести слово божье язычникам». На практике рыцарей интересовали мёд, меха, плодородные земли и другие богатства, которые можно было захватить и разграбить.

За восемьсот с лишним лет почти ничего не изменилось по сути. Только теперь западные «цивилизаторы» несут на острие своего оружия «демократию», а интересуют их нефть, газ и рынки сбыта.

Анализируя историю антироссийской истерии на Западе как двести, как сто лет назад, так и сейчас, можно смело утверждать, что элиты Запада боятся и ненавидят Россию. Почему так происходит? Лично для себя ответ я, опять же, нашёл в истории.

Из всех славянских стран только Россия всегда оставалась свободной, никогда не находилась под иностранным западным владычеством.

Единственное исключение – это период узурпации власти Лжедмитрием во времена Смуты. Но

а) поляки тоже славяне;

б) это продолжалось недолго, и захватчики не успели насадить русским рабский менталитет;

в) закончилось, как обычно, жестоким поражением захватчиков.

Плюс русские очень свободолюбивый народ. В отличие от Европы, где население всегда было ограничено в передвижении и вынуждено терпеть любых узурпаторов и эксплуататоров, на Руси всегда был Фронтир – граница, куда можно было сбежать от несправедливости властей.

Любой мужик, которого достал помещик, мог сжечь его усадьбу, а сам рвануть на Дон или в тайгу. Как гласит слоган РЖД «Россия живёт просторами».

Поэтому, если у европейцев подчинение власти всегда носило характер принуждения, то у русских Служение Отчизне – это осознанный, добровольный выбор. Прекрасно иллюстрирующий это пример – это жизнеописание Ломоносова.

Вот и получается, что из всех славян только русским никогда не «ломали хребет», не порабощали.

Гордые чехи, которые тридцать три года отражали все атаки «объединённой Европы» во времена Гуситских войн, потом были раздавлены. Чешская аристократия носила немецкие и норманнские фамилии (уж я-то знаю). Чешский язык был практически уничтожен, на нём двести с лишним лет почти никто не говорил, его пришлось воссоздавать по крупицам и даже додумывать заново. И даже сегодня, как с восторгом пишет раболепствующий блогер «Богемик», рыцари-госпитальеры творят свои мерзкие мессы в древней мистической Праге.

Гордые поляки, победители Тевтонского Ордена в Грюнвальдской битве, были раздавлены и несколько раз надолго теряли свою государственность. Под кем они только не лежали с тех пор. Когда Наполеон лежал на Валевской, Франция лежала на Польше. От польской гордости осталась одна «пиха». И как заметил Радослав Сикорский «Мы отсасываем у Америки, как последние фраера».

На Украине вообще сформировалось несколько абсолютно разных народов. Один из них, свободолюбивый, создал Запорожскую Сечь. Богдан Хмельницкий считал себя русским, а его духовные потомки и наследники переселились жить на Донбасс (Дикое поле), стали донскими казаками или осваивали Сибирь с Ермаком. А те, кому нравилось жить под кем-то, подчиняться, стали гречкосеями, «бидлом». Ну и жители Галиции с 13-го века вообще никогда свободными не были, всегда были вторым сортом на услужении у западных королей и императоров.

И, кстати, я очень много рылся в архивах, но так ни одного упоминания о жителях Галиции среди запорожцев и/или участников национально-освободительной борьбы 1648 года не нашёл. Холуи-с.

Болгары длительное время были под Оттоманским игом, поэтому сейчас их «элиты» тоже прогибаются под все требования Запада. Остальные славяне также не избежали подобной участи.

Прибалты вообще старательно делают вид, что они не славяне, а «татчане», потомки завоевателей. Таллеко ли до Даллина? Уже таллеко.

А, есть ещё одно исключение! Конечно же, это сербы. Они хоть и страдали от иностранных захватчиков, но

а) оставались государствообразующим, практически имперским народом;

б) не отказались от православия, в отличие от поляков и чехов (чашники, ау!).

Вот и получается, что из славян русские (великороссы, малороссы и белоруссы) с сербами практически один свободный народ, а остальные – ни рыба, ни мясо. Иваны, родства не помнящие, манкурты.

Хотя чешский президент Милош Земан, вызывающий перманентный баттхёрт у всех русофобов, постоянно заставляет меня гордиться своими чешскими корнями – значит ещё не всё потеряно в Чешском королевстве.

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