Как настоящий средний класс живет в Европе

Недавно мы вернулись из очередного своего путешествия — а потом я повстречала чей-то пост про то, что нужно срочно уезжать в «нормальную» страну. Что здесь человека недокармливают, недопаивают (хорошим вином и коньяком), недопризнают, не допутешествуют и вообще им не доплачивают. А там уж все будет цивилизовано.

Как настоящий средний класс живет в Европе





Я не понимаю в какую «нормальную» страну все эти ненормальные люди собрались — ну, которых недокармливают?

Конечно, путешествовать это очень хорошо. Особенно хорошо путешествовать, уезжая на 2–3 недели. Еще лучше, если уезжать на месяц-два — и совсем хорошо уезжать куда-нибудь пожить и поучиться.

И не потому что ты такой в модных шмотках, с красивыми картинками в Инстаграме и неведомыми баночками в косметичке, а потому, что это дает тебе шансы развивать своё мироощущение.

Но при этом стоит знать следующее.

— Если вы живёте в Германии, то всю неделю собираете купоны на лучшие предложения от супермаркектов. Даже, если вы «хорошо обеспеченная семья». Потому что обеспеченность вашей семьи — это соблюдение бюджета, а бюджет = ваши купоны.

Нет, вы не тратите в «Азбуке вкуса» больше, чем на маму или на то, чтобы отложить деньги на будущее, будучи уверенными, что акции для нищебродов и старушек-кошатниц. Вы аккуратно анализируете предложения и собираете купоны.

— Если вы живете в Германии и собираетесь в отпуск — вы выбираете средний отель, в котором всё включено. Завтрак, обед и ужин. Это если вы с семьей. Если без семьи — то вы выбираете хостелы. Нет, вы не выписываете в гаджет рестораны со звездами Мишлена и не рассматриваете на Букинге отели о пяти звездах c оценками от 8,9. Не тратите на еду больше, чем на отель. Вы выбираете что-то за вменяемые деньги с вменяемым качеством.

— Если вы живете в Германии, вы не принимаете ванны и горячий душ «длиною в жизнь». Просто потому, что это дорого. Нет, «дорого» — это не то, к чему вы привыкли в Москве. Дорого = нельзя.

— Если вы живете в Германии вы платите налоги. Очень большие налоги. Нет, вы не платите их так, как в Москве — когда работодатель заплатил по факту заработной платы, а больше вы «ничего и никому не должны». И потому можно «вот здесь фриланс» и «здесь вот фриланс», а денюжку за фриланс на «Яндекс-Денькги» или на карточку с пометкой «Подарок».

Вы платите со всех своих доходов. А если не платите, то у вас есть все шансы ближайшие несколько лет заниматься «фрилансом» на государство. в тюрьме. Правда это будет не то, чтобы креативная работа.

— Если вы живете в Германии, то после 10 вечера вы ведете себя тихо. Да, и в день рождения и да, в ремонт. Просто потому, что если ты не ведешь себя так, чтобы не докучать соседям, ты переезжаешь. В полицию. И паркуешься ты тоже правильно. Нет, не в подъезд, не на тротуар, потому что в твоей голове «какие-то гады не позаботились» о твоей парковке, не на клумбу (не-дай-тебе-Боже припарковаться на чью-ту клумбу), а правильно — вдоль меточек и разметочек.

Если же ты решил, что все-таки будешь парковаться в двери соседям, то ты снова переезжаешь. Нет, ты не получаешь штраф, который никогда не оплатишь. Ты со своей машиной переезжаешь в полицию, где при должной регулярности начинаешь заниматься «фрилансом» на государство.

— Ты живешь во Франции и вдруг зимой в комнате решил, что тебе холодно? Ты уверен — в квартире должно быть тепло, поэтому пойдешь говорить об этом с домовладельцем. Ты услышишь: «Конечно холодно, зима, если ты не заметил, оденься потеплее». И так будет не только во Франции. Потому что тепло — это дорого, а дорого = нельзя.

А если делать всё, что дорого, у тебя никогда не будет обеспеченной старости. Да-да, той самой, которой мы любим тыкать в своей стране. Вот той самой обеспеченной старостью, которая обеспечивается в молодости купонами на скидки и счетами за отопление.

— Если вы живете во Франции, Германии и Италии, вы покупаете только сезонные продукты и только своего региона. Потому что это логично. Потому что нет смысла требовать спелых помидоров в январе. Потому что помидоры в январе в вашем регионе не растут, а те, что не из вашего — это дорого. Нет, никому не будут понятны ваши страдания по еде — потому что в них нет никакой логики.

В Южном Тироле в Италии, В Австрии, В Германии основные блюда будут из картошки и мяса, потому что у них очень хорошо с картошкой и мясом. Вы найдете один вид бри и два вида пармезана в супермаркете. Каждый регион (нет, не страна, РЕГИОН!) ест свое мясо, свой сыр, свои овощи. И пьёт свое вино. То, что растет и делается вот прямо вот здесь. Если не растет и не делается — не ест и не пьет. Никому в голову не придет впадать в истерику от того, что в Лигурии нет вина из Венетто. Просто потому, что это не имеет никакой логики.

Более того, есть такое очень даже агрессивное явление, как сырный патриотизм, винный патриотизм и прочий гастронационализм. Скорее впадут в истерику, если будет наоборот.

— Если вы живете во Франции в вашей ванной спокойно вместе с вами будет жить черная плесень. Конечно, вы знаете, что черная плесень поражает легкие, но выводить плесень это слишком дорого, а все, что дорого, глупая трата денег. А придется ли выводить плесень из ваших легких — это ещё вилами по воде писано. Так что живете себе спокойно.

— В любом городе Европы вы будете платить за парковку. Нет, не так как в Москве, прикупив дорогу тачку и прикрыв листиком-снежком пару цифр. Вы будете платить много. И парковку будете искать часами. И В США тоже. Потому что, если не можете платить за парковку, нечего покупать машину — это не логично.

И да, покупать дорогие машины, особенно, если вы во Франции, абсолютно не логично. И те, которые кушают много бензина тоже не логично. В машине главное, чтобы она могла ездить и возить.

— В большинстве городов мира все работает по часам. В Европе с 9 до 12 и с 15 до 19. Пообедать можно только с 12 до 14, а поужинать с 19. И да, можете хоть обораться «в выходные я просыпаюсь в 12 и в этом тупом городе негде позавтракать» — но никто этого не поймет. Потому что есть уклад, есть профсоюзы и есть логика, которая с вашими капризами и загулами никак не стыкуется. Содержать такого как вы слишком дорого и вообще не нормально.

— Про путешествия. Более 80 процентов американце никогда не выезжали за пределы своего штата. Путешествие раз в жизни во Францию считается событием. Большинство итальянцев, французов не путешествуют никогда. Швейцарские семьи предпочитают проводить зимние каникулы в Австрии, немецкие — в Италии. Потому что все остальное дорого. Так дорого, что вообще не подъёмно.

Есть еще куча всего, из того, что люди в «уивилизованных» странах считают нормой, на чем основывается их нормальная жизнь. Чаще всего это все связано с четким осознанием своих действий, ценности денег, планированием, законопослушанием, привязанностью к своей стране, земле, кухне.

Тут же я вижу людей, которые были взрощены на дорогой нефти и на каждом углу эту нефть проклинающих. Точнее не так. Возмущающихся, что при такой нефти, им могли бы дать и побольше.

Рассуждающих о каком-то неведомом «среднем классе», который в их картине мира кутается в соболя, кушает устрицы. Ну или хотя бы работает 4 месяца в году и разъезжает на многомиллионных машинах с гаджетами последних поколений, в джинсах за 300 евро.

При этом «средний класс» в нормальных странах живет так, как я перечислила выше.

Мне еще вот что интересно — что бывает, когда эти «классные» люди, со своими жизненными ожиданиями все-таки переезжают в Европу, где для многих 1000 евро дохода чистыми, после налогов — это много? Есть же те, кто наконец-то переходит от причитаний в социальных сетях и переезжают! Но не так, чтобы зарабатывать в «проклятой Москве», на ее «проклятых нефтяных деньгах» и ее «ненормальных русских» и жить в ЕС, а по-настоящему?

Поддерживают их «нормальные люди» в том, как им надо платить, за что, как кормить-поить? А?

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