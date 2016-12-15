СМИ составили топ-5 российского оружия, дебютировавшего в Сирии

Воздушная кампания российских ВКС против боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) в Сирии смогла переломить ход течения конфликта. При этом Москва продемонстрировала современное военное оборудование. Агентство Sputnik составило топ-5 самого смертоносного российского оружия, которое "дебютировало" в Сирии.

На первое место авторы рейтинга поставили суперманевренный мультифункциональный истребитель Су-35, поставленный на вооружение ВКС России в 2015 году. В 2016 году контингент российских самолетов, развернутый на базе "Хмеймим", пополнился четырьмя многоцелевыми истребителями Су-35С.





"Внушительная боевая эффективность истребителя уже привлекла внимание многих потенциальных покупателей по всему миру", — подчеркивается в статье.

В октябре 2015 года мир "внезапно" осознал, что Россия обладает современнейшими крылатыми ракетами дальнего действия. Тогда с кораблей Каспийского флота ВМФ России были запущены ракеты "Калибр", которые поразили несколько объектов ИГ с расстояния нескольких сотен миль.

"В то время как многие параметры новой крылатой ракеты остаются засекреченными, очевидно, что они обеспечивают эффективную дальность стрельбы на расстоянии в 350 км, когда используются против морских целей, и могут поразить цель с земли на расстоянии до 2600 км", — отмечает Sputnik.

На третьей позиции в рейтинге значится сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, известный как "Белый лебедь".

"Ту-160, как правило, воспринимается в качестве сдерживающей системы доставки ядерного оружия, способного преодолеть расстояние до 14000 км без дозаправки. Однако в Сирии эти самолеты уничтожили ряд объектов ИГ обычными боеприпасами, такими, как

корректируемые бомбы КАБ-500, высокоточные авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" Х-29Л и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101", — говорится в материале.

Тяжелая огненная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" также оказалась эффективным оружием в сирийском конфликте, с точки зрения авторов рейтинга. Ее термобарические снаряды оказались особенно эффективными в горных районах, поскольку взрывная волна ТОС-1А резонирует и усиливается в закрытой местности – «неприятный сюрприз для боевиков ИГ, которые пытались использовать высокогорные районы с целью укрыться».

Пятую позицию занимает Бронетранспортер БТР-82А – "бесценный инструмент для каждой операции пехоты".

"Тридцатимиллиметровая автоматическая пушка с коаксиальным 7,62-миллиметровым пулеметом практически разрывает бетонные конструкции, в то время как цифровые системы наведения гарантируют, что видимость не будет нарушена даже ночью", — отмечается в статье.

Источник: источник