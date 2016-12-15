Россия для русских?

Александр III выбрал «Россия для русских» девизом своего царствования, поскольку считал необходимым: - возврат к русской национальной политике XVI, XVII и XVIII веков; - освободить внешнюю политику России от опеки иностранных держав; - развить духовные и материальные силы русского народа; - уважение к вере, исповедуемой русским народом и государем;

Значение лозунга «Россия для русских»: - Русский народ – хозяин России. - Государство должно служить своему народу. Власть должна принадлежать нации.





В Российской империи лозунг «Россия для русских» в различном исполнении произносили русские полководцы, ученые, писатели, философы.

В современной России лозунг «Россия для русских» запретили. В 2010 году Министерство юстиции России внесло данный лозунг в список экстремистских материалов. При этом в 2009 году опрос россиян показал: 54% опрошенных согласны с лозунгом «Россия для русских».

Россия для русских?

«Россия - для русских и по-русски» - Александр III (1845 – 1894) – Император Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Финляндский.

«Я готов написать на своем знамени – «Россия для русских и по-русски», и поднять это знамя как можно выше» - Скобелев М.Д. (1843-1882) – выдающийся русский военачальник, участник Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны, освободитель Болгарии. По одной из версий именно Скобелев автор лозунга «Россия для русских».

«Хозяин земли русской есть один лишь русский. Так было и всегда будет» - Достоевский Ф.М. (1821-1881) – один из самых значимых русских писателей и мыслителей.

«Величие, могущество и богатство всего государства состоит в сохранении и размножении русского народа» - Ломоносов М.В. (1711-1765) – первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик, физик, историк, поэт, художник, активный защитник и сторонник развития отечественного просвещения, науки и экономики.

«Национализм во мне столь естественный, что никогда никаким интернационалистам его из меня не вытравить» - Менделеев Д.И.

«Мы призваны творить свое и по-своему, русское по-русски» - Ильин И.А. (1883-1954) – русский философ, писатель, публицист. Автор книги «О русском национализме».

«Мы русские и поэтому победим» - Суворов А.В. (1730-1800) – национальный герой России, русский полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере (более 60 сражений), один из основателей русского военного искусства.

«Народ, не имеющий национального самосознания – есть навоз, на котором произрастают другие народы» - Столыпин П.А. (1862-1911) – государственный деятель Российской империи. Подавил революцию 1905-1907 годов. В 1906 г. император предложил Столыпину пост министра внутренних дел.

Источник: источник