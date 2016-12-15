Спецназ времен Великой Отечественной Войны. Люди про которых не снимают фильмы

Из всех частей специального назначения (спецназа) Второй мировой войны самыми многочисленными и самыми сильными были советские штурмовые инженерно-саперные бригады (ШИСБр) резерва Верховного Главнокомандующего.

Весной 1943 года началось формирование первых 15-ти штурмовых бригад. Основой для них послужили инженерно-саперные части РККА, поскольку новый спецназ требовал, прежде всего, технически грамотных специалистов. Ведь спектр их задач был довольно широк и сложен.





Для начала рота инженерной разведки исследовала вражеские укрепления на предмет их огневой мощи и «архитектурной прочности». Составляя подробный план, где расположены ДОТы и другие огневые точки, что они из себя представляют (земляные, бетонные или иные) и чем вооружены, какое имеют прикрытие, где располагаются минные поля и заграждения. На основе этих данных разрабатывался план штурма.

Далее в бой вступали штурмовые батальоны (до пяти на бригаду). Их бойцы отбирались особенно тщательно. Отсеивались все кандидаты старше 40 лет, а также физически слабые и тугодумы.

Такие требования пояснялись просто: во-первых, боец-штурмовик нес на себе груз в несколько раз больший, чем простой пехотинец. На него был надет стальной нагрудник, защищавший от мелких осколков и пистолетных (автоматных) пуль, за плечами часто висел увесистый мешок с «набором взрывника». В подсумках находился увеличенный боекомплект гранат, а также бутылок с «коктейлем Молотова», которые метали в амбразуры или оконные проемы. А с конца 1943 года в их распоряжение поступили ранцевые огнеметы.

Помимо традиционных автоматов (ППШ и ППС), штурмовые подразделения под завязку вооружались ручными пулеметами и противотанковыми ружьями — последние использовались как крупнокалиберные винтовки для подавления огневых точек.

Чтобы научить личный состав проворно бегать со всем этим грузом на плечах, а также сократить его возможные потери, ему устраивали жесткие тренировки. Помимо того, что бойцов в полной выкладке гоняли на полосе препятствий, над их головами еще и от души поливали боевыми патронами — чтобы правило «не высовываться» закрепилось у них на уровне инстинкта еще до первого боя. Другую половину дня занимали тренировочные стрельбы и взрывы, разминирования. Плюс к этому — рукопашный бой, метание ножей, топоров и саперных лопаток.

Это было куда труднее, чем тренировки, скажем, разведчиков. Ведь разведчик шел на задание налегке, и для него было главное не обнаружить себя. А боец-штурмовик не имел возможность прятаться по кустам, он не мог тихонько «смыться». И его целью были не одиночные пьяные «языки», а самые мощные укрепления Восточного фронта.

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