Полное обращение к НАТО от Муаммара Каддафи

Муамар Каддафи: «Генерал Альхамди — один из тех, кто поднялся в 1969-м, чтобы сбросить с Ливии ярмо Италии, Франции, Англии и США. Именно он руководил проектом Великой Рукотворной Реки, и его роль в построении Джамахирии неоценима. НАТО говорит, что бомбило только военных.





Что ж, пусть скажут, кто был военным: Нури Амхамед Альхамди, шести лет? Бильгазен Фауса Альхамди, девочка пяти лет? Халида Халет Альхамди, девочка трёх лет? Альхамди Халет, врач? Халед Махмуд Альхамди, инженер? Сафа Ахмед Махмуд, его жена? Наджа Альхамди, её сестра? Айша, жена Махмуда? Кто из них?! Ну же, — кто?! Военная зона, говорите вы?

О да, для вас любое место, куда вы хотите бросить бомбу, военная зона, и все молчат. Я прошу, я очень прошу уже не ООН, а всех правозащитников, сколько их есть в мире, — приезжайте, посмотрите на эти военные объекты. Те, кто бомбит, прекрасно знают, что в городке живут 8000 гражданских людей, но они хотели наказать именно Альхамди, — и вот, он наказан. Можете радоваться: он жив, но ему очень больно. Вы преступники и детоубийцы.

Вы сами говорите, что точно знаете, где военные, а где гражданские лица, и вы сами говорите, что мирным людям ничто не угрожает. Значит, повторяю, вы знали, куда летите и убивали тех, кого хотели убить. Вы хотели убить эту семью! Вы убили её. Вы убили её соседей, её работников Нури Салама, охранника, и Мухаммеда Нури, садовника, и их детей, и членов их семей.

Шесть лет было девочке Амире, восемь лет было её сестре Амине, и я не знаю, сколько лет было детям из семьи Имада Абеджиля Трабулси, суданца, женатого на марокканке. Эти люди мирно спали в мирном городке, когда вы бросили свои бомбы. Мы знаем, вы хотели убить человека, который не ушел к вам. А я знаю, что вы хотите убить меня. Есть ли в мире закон, позволяющий эти убийства? Я скажу вам: да, есть. Это Закон Джунглей. Это ваш закон и ваш порядок. Четыре месяца, — четыре месяца! — вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь ещё в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но её нет, её нет, и вы торжествуете.

Но Вы забыли одно: жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем. Ваши стрелы могут вернуться к вам! Я прошу всех нормальных людей, в ООН или не в ООН, откуда угодно, — приезжайте к нам и посмотрите на этот военный объект. Посмотрите кухню, посмотрите ванную, посмотрите гостиные, — и скажите, много ли там угрозы для самолетов НАТО? Расспросите соседей, были ли вообще убитые военнослужащими?!

ООН и люди из НАТО хотят уничтожить ливийскую армию? Отлично! Но какое отношение уничтожение дома семьи Альхуди имеет к уничтожению армии? Какое отношение к уничтожению армии имела годовалая дочь сирийца Альшаради Ашилат и его трехлетний сын? Они были опасными для вас «наёмниками Каддафи»? Если да, — скажите это прямо и вслух. Меня раньше удивляло, что вы не стыдитесь. Теперь не удивляет. Вы знаете, что Ливия не может стрелять по вашим самолетам, и потому храбро бомбите нашу страну. Вы доказываете свою силу, да? Вам должно быть стыдно. Но вам не стыдно.

Вам не стыдно даже бомбить наши мечети в час молитвы. Что ж. Мы не отступим. Нам просто некуда отступать. Отступить можете только вы. Вы боитесь нас. Вы трусы. Вы ничего не можете с нами поделать. Вы нарушаете заветы собственной религии. Вы убиваете невинных и беззащитных в Афганистане, Пакистане, Ираке и вот, теперь, в Ливии, — а когда мужчины и женщины вам дают сдачи, вы убегаете. Так было в Бейруте, так было в Сомали, так будет и здесь.

Наши мученики уже в раю. Я обещаю: в нашей стране будет стоять памятник убитому вами Саиф аль-Арабу. Потому что мы — дома, и мы никогда не поднимем белый флаг. Мы не будем больше ни о чём вас просить и торговаться с вами. Вы превратили наш большой и добрый мир в ДЖУНГЛИ. Но сделанное вами рано или поздно обернется против вас и ваших детей. Даже мы, ливийцы, если бы захотели, за пару часов сделали бы Европу полем боя, потому что там достаточно воинов, готовых защищать ценности исламского мира, ценности Африки и Магриба, которые вы пришли уничтожить. Но мы не станем делать этого. Ваша судьба сама найдёт вас.

Бессмертие — Ливии!

Рай — ливийцам!

Ад и позор — НАТО!

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