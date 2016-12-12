Почему США напали на Сирию и почему Россия вмешалась?

Многие до сих пор не понимают этого, поэтому кратко и понятно расскажем. Зачем США напали на Сирию несколько лет назад, и почему Россия встала на защиту сирийского государства? Бесспорно, Вашингтон создал в Сирии фактически базу мирового терроризма "игил" и других. И конечно, это представляло угрозу всему миру, в том числе и России. Но главное - далеко не это.

Как вы все знаете, Россия - главный враг американскому режиму. Почему? Потому что посмела стать независимой от США сверхдержавой. Именно поэтому основная цель Вашингтона - уничтожить, разрушить Россию. Прямой войной идти бесполезно, прямой войной Россию победить никому и никогда не удавалось. Поэтому США решили действовать другими способами.





Основной способ - экономический. Ведь согласитесь, России будет весьма сложно поддерживать армию и обороноспособность, если не будет средств. Именно на это Вашингтон и решил нанести удар. Итак. Ближе к теме. Откуда в основном Россия получает деньги? От продажи природного газа, поскольку его в России больше всего на планете.

Что нужно сделать США, чтобы Россия меньше получала денег от продажи газа? Правильно, создать конкуренцию, пустив в Европу более дешевый газ. А где вторые залежи газа на планете, после России? Верно: - Катар, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия.

Но, транспортировать газ из этих ближневосточных стран танкерами по морю очень дорого. Гораздо выгоднее построить трубопроводы. Что США и хотели сделать. Захватили все эти страны, захватили Ирак. Но, была одна проблема - на севере Ирака и юге Турции живут Курды (условная красная линия на рисунке), которые бы не позволили США тянуть газопровод через их земли.

Поэтому остается только один путь - через Сирию. Но в Сирии - Башар Асад, который дружит с Россией и ненавидит США. Он не даст строить газопроводы. Как быть? Правильно - объявляем Асада "тираном", нарушителем американской дерьмократии, создаем "оппозицию", вооружаем её и начинаем гражданскую войну.

Вот так США и напали на Сирию, вот так они и начали войну в стране, которая длится уже пять лет. Так вот. В том году, силы Башара Асада уже сильно ослабли, плюс появились американские боевики "игил". Вот вот и Сирия пала бы. Поэтому Россия больше не могла оставаться в стороне и ввела свои войска для защиты Дамаска.

ВКС РФ успешно уничтожили подавляющее большинство американской "оппозиции" и американских террористов "игил". Правление Башара Асада вновь стало незыблемым, США проиграли и не смогут построить свои газопроводы, Россия - победила.

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