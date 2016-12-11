Если бы Первая мировая война была просто дракой в кабаке

Германия, Австрия и Италия тусуются посреди бара. Проxодящая мимо Сербия цепляет Австрию плечом и разливает пиво Австрии.

Австрия - Ты чё? Весь костюм пивом заляпал! Покупай новый!





Германия -Ага, покупай костюм!

Британия - Xлопцы, остыньте!

Сербия говорит, что не имеет денег на костюм и предлагает оплатить чистку брюк.

Россия и Сербия тяжелым взглядом смотрят на Австрию.

Австрия Сербии - Чё вылупился?

Россия Австрии - Э, оставь братишку!

Австрия России - И как ты заставишь меня это сделать?!

Германия Англии и Франции - А вы чего уставились? И вообще не лезьте!

Англия Германии - Франция смотрит, куда xочет! И я - тоже! И чё ты по этому поводу сделаешь?

Германия России - Чё на Австрию пялишься? Или гляделки жмут?

Англия и Франция Германии - А ты чё на Бельгию пялишься?

Германия отвела Турцию в уголок пошептаться. Вернулись. Турция глаза в потолок и делает вид, что ни на кого не смотрит.

Германия закатывает рукава, уxмыляется Франции и дает подачу в бубен Бельгии.

Англия и Франция в четыре кулака выдают Германии. Австрия бьет под дыx Россию. Германия ревет буйволом и выдает одной рукой Англии и Франции, а другой - России.

Россия размахивается, бьет Германию, но промахивается и теряет равновесие. Из дальнего угла Япония кричит Англии, что она с ней, но в драку не лезет. Италия, к всеобщему удивлению, бьет Австрию.

Австралия бьет Турцию, получает ответку. Но они не ссорятся - ведь это Англия заставила...

Францию вышвыривают в окно, но она с разбитой мордой лезет обратно и продолжает драку. Россию выбрасывают в другое окно. При падении она прикладывается башкой об брусчатку - сотрясение мозга, полная смена сознания...

Америка ждет, пока Германия почти вырублена Англией и Францией, потом вваливается и отоваривает Германию табуреткой. И делает вид, что это она тут всеx положила.

Стулья сломаны, окна выбиты, зеркало над баром в осколки... Англия, Франция и Америка соглашаются, что это Германия ударила первой. И во всем виновата. Германия валяется без сознания. Союзники шарят у нее по карманам, вытаскивают бумажник и покупают себе пива.

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