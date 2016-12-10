Эта пара прожила 73 года вместе...

Когда 94-летняя Хелен Ауэр сделала свой последний вздох, ее муж Джо наклонился над ней, чтобы поцеловать ее на прощание. 100-летний мужчина прошептал: «Хелен, позови меня домой». Несколько часов спустя Джо умер...

У этой пары из Цинциннати, Огайо, была поистине уникальная привязанность друг к другу. Их 10 детей всегда знали, что Джо не сможет долго протянуть без своей Хелен. Ауэры, чей брак длился 73 года, прошли через Великую депрессию и Вторую мировую войну вместе.





Будучи на войне, еще в 1944 году, Джо поместил фото Хелен и двух их первых детей в карман. Это фото пролежало в его бумажнике все эти годы. Его нашли там после смерти Джо, и похоронят вместе с ним. Дети Ауэров помнят их мать любящей и веселой, она была тем, что все эти годы держало их семью вместе.

Джо был сдержанным и глубоко верующим человеком, который верил, что их с Хелен дети - это подарок от Бога. Ауэры всегда смеялись. Даже на своих последних совместных фотографиях они улыбаются. Младший сын Джерри, которому уже 52 года, говорит, что его родители работали над своими отношениями, несмотря на расстояние и финансовые трудности.

Он говорит: «Они были скромными и простыми людьми. Они не просили ничего и взамен получили всё». «Мои родители являются образцом для подражания. Их отношения заслуживают уважения». Джо был прав - он был благословлен свыше. Эта пара увидела рождение своих 16 внуков, 29 правнуков, и одного праправнука. Похороны Джо и Хелен было решено провести в той же церкви, где они венчались много десятков лет назад.

Эта история любви воодушевляет и восхищает. Они и вправду являются образцовой семьей, которая боролась со всеми трудностями, которые встречались на их пути. Они боролись за то, чтобы быть вместе, и они этого добились. Поделись этой невероятной историей со своими друзьями!

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