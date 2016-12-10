Как легендарный "дядя Вася" элитные войска нацистов пленил
Чего стоит одна сдача без боя «советскому Скорцени» (как называли его немцы) дивизий танкового корпуса СС «Мертвая голова» и «Великая Германия» 12 мая 1945, которые было приказано не допустить в зону ответственности американцев. Загнанный в угол враг способен на многое – терять уже нечего. Для эсесовцев расплата за злодеяния была неминуема, неизбежны были и новые жертвы. А приказ стоял четкий – пленить или уничтожить.
Маргелов пошел на решительный шаг. С группой офицеров, вооруженных пулеметами и гранатами, комдив в сопровождении батареи 57-мм пушек на своем «виллисе» прибыл к штабу группировки. Приказав комбату установить орудия прямой наводкой на штаб врага и стрелять, если не вернется через десять минут.
Маргелов предъявил немцам ультиматум: Либо они сдаются и им сохраняют жизнь, либо полное уничтожение с использованием всех огневых средств дивизии: «к 4.00 утра — фронт на восток. Легкое вооружение: автоматы, пулеметы, винтовки — в штабеля, боеприпасы — рядом. Вторая линия — боевая техника, орудия и минометы — жерлами вниз. Солдаты и офицеры — строем на запад».
Время на раздумья – всего лишь несколько минут: «пока догорает его сигарета». Нервы немцев дали трещину первыми. Картина капитуляции эсесовцев была потрясающей.
Точный подсчет трофеев показал следующие цифры: 2 генерала, 806 офицеров, 31 258 унтер-офицеров, 77 танков и САУ, 5847 грузовых машин, 493 грузовых, 46 минометов, 120 пушек, 16 паровозов, 397 вагонов. За этот военный подвиг, на параде Победы Маргелову доверили командовать сводным полком 2-го Украинского фронта.