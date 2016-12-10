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Как легендарный "дядя Вася" элитные войска нацистов пленил

Страна | 10.12.2016


Как легендарный
Василий Филиппович Маргелов был призван в Красную Армию в 1928 году. Еще до начала Второй мировой он проявил себя во время Польского похода, советско-финской войне. Но, пожалуй, именно во время Великой Отечественной войны он показал себя гениальным военачальником.

Чего стоит одна сдача без боя «советскому Скорцени» (как называли его немцы) дивизий танкового корпуса СС «Мертвая голова» и «Великая Германия» 12 мая 1945, которые было приказано не допустить в зону ответственности американцев. Загнанный в угол враг способен на многое – терять уже нечего. Для эсесовцев расплата за злодеяния была неминуема, неизбежны были и новые жертвы. А приказ стоял четкий – пленить или уничтожить.


Маргелов пошел на решительный шаг. С группой офицеров, вооруженных пулеметами и гранатами, комдив в сопровождении батареи 57-мм пушек на своем «виллисе» прибыл к штабу группировки. Приказав комбату установить орудия прямой наводкой на штаб врага и стрелять, если не вернется через десять минут.

Маргелов предъявил немцам ультиматум: Либо они сдаются и им сохраняют жизнь, либо полное уничтожение с использованием всех огневых средств дивизии: «к 4.00 утра — фронт на восток. Легкое вооружение: автоматы, пулеметы, винтовки — в штабеля, боеприпасы — рядом. Вторая линия — боевая техника, орудия и минометы — жерлами вниз. Солдаты и офицеры — строем на запад».

Время на раздумья – всего лишь несколько минут: «пока догорает его сигарета». Нервы немцев дали трещину первыми. Картина капитуляции эсесовцев была потрясающей.

Точный подсчет трофеев показал следующие цифры: 2 генерала, 806 офицеров, 31 258 унтер-офицеров, 77 танков и САУ, 5847 грузовых машин, 493 грузовых, 46 минометов, 120 пушек, 16 паровозов, 397 вагонов. За этот военный подвиг, на параде Победы Маргелову доверили командовать сводным полком 2-го Украинского фронта.

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