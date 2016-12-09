Книги, способные перевернуть ваше сознание

5 книг, способных ПЕРЕВЕРНУТЬ ВАШЕ СОЗНАНИЕ, тайны управления и секреты истории. Информация, о которой не должны знать "непосвященные". Все это ОЧЕНЬ СПОРНО, но интересно.





КНИГА 1. Комитет 300. Тайны мирового правительства

Поражают МАСШТАБЫ ДИВЕРСИИ: захвачены и жестко контролируются ВСЕ государственные, финансово-экономические, образовательные и иные общественные институты. Более того, ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ осуществлен не только на общественном уровне, но и доведен до контроля на уровне индивидуального сознания каждой личности.

КНИГА 2. Секреты Бильдербергского клуба

Даниэль Эстулин посвятил пятнадцать лет расследованию деятельности Бильдербергского клуба, самого влиятельного тайного общества. В своей новой книге он раскрывает сложнейший механизм, посредством которого могущественные политики, банкиры, промышленники определяют судьбы мира и народов.

КНИГА 3. Протоколы сионских мудрецов

Вещий провидец тут прозревал одну из величайших тайн еврейского мессианства: существование тайных законов, тайной программы, тайного плана тысячелетней войны еврейства с человечеством. Эта тайна вполне раскрылась в начале девятисотых годов, когда С.А. Нилус опубликовал "Протоколы Собраний Сионских Мудрецов". В этих Протоколах была изложена систематическая программа захвата евреями всей власти над миром.

КНИГА 4. Исповедь экономического убийцы

Книга Дж.Перкинса – первый в мире автобиографический рассказ о жизни, подготовке и методах деятельности особой сверхзасекреченной группы «экономических убийц» – профессионалов высочайшего уровня, призванных работать с высшими политическими и экономическими лидерами интересующих США стран мира. В книге-исповеди, ставшей в США и Европе бестселлером, Дж.Перкинс раскрывает тайные пружины мировой экономической политики, объясняет странные «совпадения» и «случайности» недавнего времени, круто изменившие нашу жизнь.

КНИГА 5. Кто правит миром? Или вся правда о Бильдербергском клубе

Автор расследует историю деятельности Бильдербергского клуба — секретной организации, образованной некоторыми из наиболее богатых, могущественных и влиятельных людей Запада, которые тайно проводят свои заседания, определяя на них судьбы мира и народов.

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