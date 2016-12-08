"Мертвой хваткой": подвиг Матвея Путилова

"Связь — нерв сталинградской обороны". Матвею Путилову было всего 19, когда ценою жизни он намертво соединил концы оборванного провода, восстановив телефонную линию между штабом и отрядом бойцов.

В октябре 42-го шли тяжелые бои за Сталинград. Воинская часть, в которой служил сержант Путилов, сражалась в районе завода "Баррикады". 25 октября минометным снарядом была нарушена связь между штабом полка и группой бойцов, в окружении врага удерживающих один из домов.





Матвей стал третьим связистом, которому было поручено наладить линию, — двое бойцов погибли под обстрелом, не сумев выполнить приказ. Путилов отправился устранить повреждение, и через некоторое время связь заработала. Сам сержант не возвращался.

Тогда по его следу отправился один из сослуживцев. К этому времени по восстановленной связи стало возможным корректировать обстрел по позициям врага, и немецкие орудия начали глохнуть. А связист, пробираясь ползком, наконец достиг цели.

Героя он нашел мертвым. На теле Матвея было несколько ранений, — пробито плечо, раздроблена рука — а в зубах зажаты концы проводов. Вероятно, искалеченные руки не слушались связиста, но не выполнить задание он просто не мог. Теряя сознание, Путилов из последних сил сжал концы провода зубами, пропустив по обессиленному телу ток.

История Матвея облетела весь фронт, а в родном полку была даже выпущена рукописная цветная листовка, посвященная его подвигу. "Сталинградец! Будь стойким, как Матвей Путилов!", — призывали ее авторы. Катушка сержанта Путилова стала символом обороны Сталинграда, ее передавали лучшим связистам 308-й дивизии.

В 1968 году связиста посмертно наградили орденом Отечественной войны II степени. Награждение стало возможно благодаря активной деятельности военного журналиста Михаила Ингора, который служил с Путиловым в одной дивизии и был восхищен его подвигом.

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