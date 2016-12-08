Подвиг пяти черноморцев

В майские дни 1942 года защитники Севастополя передавали из уст в уста рассказ о беспримерном подвиге пяти черноморцев. Ещё никто не знал точно имён бойцов, преградивших своими телами фашистским танкам путь к Севастополю, а подвиг их уже стал легендой.

Дело было в дни яростного наступления немцев на Севастополь. Фашисты ценою больших потерь заняли господствующую высоту севернее села Садовое. Отсюда враг простреливал прилегающие к нашим позициям дороги, окопы, укрепления. Гитлеровцы уже спускались по скатам высоты и через трупы своих солдат рвались к городу. Надо было не только остановить противника, но и во что бы то ни стало, любой ценой сбить его с высоты, открывающей путь к Севастополю.





Ночью двумя ротами моряки пошли в атаку. Враг оказывал упорное сопротивление. Казалось, непреодолимая стена огня стояла на пути моряков. Но ничто не могло остановить наступательного порыва «чёрных дьяволов». Приказ был выполнен, высота взята. К утру моряки окопались, подготовили позицию.

Взбешённый неудачей, противник подтянул силы и вновь повёл настуление, желая любой ценой овладеть высотой. В наш тыл проникли автоматчики, они беспорядочно строчили со всех сторон, создавая видимость окружения.

Впереди солдат немцы погнали овец и, прикрываясь ими, начали атаку. Командир моряков разгадал уловку и приказал бить по овцам. Затрещали наши пулемёты, краснофлотцы Щербаков и Лавров поливали свинцом баранов и прикрывшихся ими фашистских солдат. Меткими очередями пулемётчики уничтожили и стадо баранов и немецких солдат.

На следующий день немцы опять начали наступление, пустив впереди семь танков. Это было посерьёзнее овец. Прикрываясь бронёй, фашисты думали сломить сопротивление моряков и овладеть высотой. Командир решил преградить путь танкам, а затем уничтожить пехоту. Пять моряков вызвались выполнить опасную задачу. Вся наша большая страна узнала потом гордые имена бессмертных героев, приумноживших традиции русских моряков, совершив подвиг значимее подвига «Варяга» - вот их имена:

- политрук Фильченков Николай Дмитриевич

- краснофлотец Цибулько Василий Григорьевич

- краснофлотец Паршин Юрий Константинович

- краснофлотец Красносельский Иван Михайлович

- краснофлотец Одинцов Даниил Сидорович.

Командир пожал руки смельчакам, пожелал удачи. Обвязавшись гранатами, набрав побольше бутылок с горючей жидкостью, много патронов, навсегда простившись с боевыми друзьями, пятёрка незаметно пробралась вперёд и укрылась за невысокой насыпью. Из-за поворота показались вражеские танки. Один, второй, третий….

Семь чудовищ ползли по нашей земле, прикрывая фашистских солдат. Подпустили танки поближе, приготовились к схватке. Застрочил пулемёт. Цибулько в упор среляет по танкам. Пули летят в смотровые щели. Вот уже застыл один танк. Меткой пулей пулемётчик сразил водителя… Неравный бой длится около двух часов. Моряки самоотверженно и беспощадно вели бой. Бронированный кулак фашистов не смог прорваться через рубеж, обороняемый пятёркой храбрецов. Вот на поле боя застыли, охваченные пламенем, ещё два танка. Остальные четыре бежали, не выдержав сопротивления краснофлотцев.

Прошло несколько часов. Вновь показались танки. Теперь их было уже пятнадцать. На каждого моряка приходилось по три бронированных чудовища. Предстоял невиданный поединок людей с танками. Черноморцы отчётливо понимали грозящую опасность. Лица моряков суровы, сосредоточены, но на них нет и тени страха. Никто не дрогнул, не заколебался. Все знали, что не долго осталось жить, что придётся умереть. И моряки смело смотрели смерти в лицо. По зову Родины они пошли на подвиг во имя счастья и свободы.

Вновь меткой очередью уничтожен водитель головного танка, второй Цибулько уничтожил связкой гранат, но и сам был ранен. Превозмогая боль, моряк ведёт в упор огонь по машинам. Кончилась последняя лента, нет больше патронов. Выскочив из-за бугорка раненый Цыбулько со связкой гранат бросился к танку. Связка угодила под гусеницу. Танк остановился. Но тяжело раненый второй раз Василий Цыбулько упал без сознания.

Погиб геройской смертью Иван Красносельский. Он успел бутылками с жидкостью поджечь два танка. Пуля врага сразила героя. Осталось трое черноморцев и всего несколько гранат. Но моряки не отступают и не сдаются, бегству с поля боя они предпочитают смерть. Первым бросился под танк политрук Фильченков. Одинцов и Паршин увидели, как своим телом их боевой товарищ взорвал танк. Перед глазами мелькнуло раздавленное гусеницами тело моряка. Они не дрогнули. Юрий Паршин и Даниил Одинцов помчались навстречу ползущим танкам и бросились под них. Танки взорваны, а под ними погибли ещё два бессмертных черноморских героя.

В этом бою моряки уничтожили до десятка танков, остальные повернули обратно. Ошалевшая от страха вражеская пехота разбежалась. Наша морская пехота ринулась на фашистов, громя охваченных паникой гитлеровцев. Наступление врага было сорвано. Моряки отбросили немцев далеко назад, истребив большое количество живой силы врага.

Около взорванных танков нашли тяжелораненого, истекающего кровью Василия Цибулько. vk.com/big_igra Напрягая последние силы, он рассказал как геройски погибли четыре его боевых товарища. Моряки подняли Цибулько, и уже на их руках умер пятый участник бессмертного подвига.

Пятёрка героических богатырей-черноморцев принесла свою жизнь на алтарь Отечества. Моряки знали, во имя чего идут на смерть. Нам бы сегодня их веру. Они выполнили свой воинский долг, они преградили путь врагу к любимому городу.

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