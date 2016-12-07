Краткая характеристика произведений известных писателей
Чехов: Человек маялся бездельем. Человек беспричинно тосковал. Человек выпил чаю.
Хемингуэй: Человек вошёл. Человек сказал: "Идёт дождь". Человеку ответили: "Да".
Конан Дойл: Человек курил. Человек язвил. Человек раскрыл.
Хантер Томпсон: Человек закинулся. Человек офигел. У человека отходняк.
Стругацкие: Человек прилетел. Человек помогал. Человеку не рады.
Уэллс: Человек полетел на Луну.* Человек переместился в прошлое.* Человек воевал с инопланетянами.* *впервые в мировой литературе
Маркес: Человек - Хосе. Человек родил Хуана. Человек, который Хуан, родил Хуана и Хосе. Два человека, те, которые Хуан и Хосе, но Хуан, которого родил Хосе, а Хосе не тот, которого родил Хуан, ушли в другую деревню, где Хосе родил Хуана, а Хуан - Хосе, Хосе Аркадио, Аурелиано Аркадио, Хосе Аурелиано и Пруденсио. Но, чтобы не усложнять сюжет, Пруденсио далее в книге не упоминается.
Джордж Мартин: Человек умер. И ещё один человек умер. И вон тот человек, который нравился тебе больше всех в этой книге и на котором держалось развитие сюжета, вот он тоже умер.
Кафка: Человек - человек. Человек - не человек.
Мэри Шелли: Человек?
Бегбедер: Человек потреблял. Человек употреблял.
Воннегут: Человек умер нелепой смертью. ... но сейчас человек жив, а умер - это через много лет.
Оруэлл: Человек жил. Человек усомнился. Человека нет и никогда не было.
Зощенко: Гражданин прописался. Гражданин занимал жилплощадь. Гражданина явно кто-то на тот свет спровадил. Шутка ли - целых десять метров занимал!
Даниэль Дефо: Человек. Другой человек. Хвала Господу! Другой человек!
Паланик: Человек. Другой человек. А, нет, один и тот же.