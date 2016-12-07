Краткая характеристика произведений известных писателей

Достоевский: Человек сделал. Человек страдал. Человек лишился рассудка.

Чехов: Человек маялся бездельем. Человек беспричинно тосковал. Человек выпил чаю.





Хемингуэй: Человек вошёл. Человек сказал: "Идёт дождь". Человеку ответили: "Да".

Конан Дойл: Человек курил. Человек язвил. Человек раскрыл.

Хантер Томпсон: Человек закинулся. Человек офигел. У человека отходняк.

Стругацкие: Человек прилетел. Человек помогал. Человеку не рады.

Уэллс: Человек полетел на Луну.* Человек переместился в прошлое.* Человек воевал с инопланетянами.* *впервые в мировой литературе

Маркес: Человек - Хосе. Человек родил Хуана. Человек, который Хуан, родил Хуана и Хосе. Два человека, те, которые Хуан и Хосе, но Хуан, которого родил Хосе, а Хосе не тот, которого родил Хуан, ушли в другую деревню, где Хосе родил Хуана, а Хуан - Хосе, Хосе Аркадио, Аурелиано Аркадио, Хосе Аурелиано и Пруденсио. Но, чтобы не усложнять сюжет, Пруденсио далее в книге не упоминается.

Джордж Мартин: Человек умер. И ещё один человек умер. И вон тот человек, который нравился тебе больше всех в этой книге и на котором держалось развитие сюжета, вот он тоже умер.

Кафка: Человек - человек. Человек - не человек.

Мэри Шелли: Человек?

Бегбедер: Человек потреблял. Человек употреблял.

Воннегут: Человек умер нелепой смертью. ... но сейчас человек жив, а умер - это через много лет.

Оруэлл: Человек жил. Человек усомнился. Человека нет и никогда не было.

Зощенко: Гражданин прописался. Гражданин занимал жилплощадь. Гражданина явно кто-то на тот свет спровадил. Шутка ли - целых десять метров занимал!

Даниэль Дефо: Человек. Другой человек. Хвала Господу! Другой человек!

Паланик: Человек. Другой человек. А, нет, один и тот же.

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