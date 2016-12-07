Курсы валют: USD 07/12 63.8741 -0.0501 EUR 07/12 68.6902 0.9242 Фондовые индексы: РТС 12:17 1064.67 0.44% ММВБ 12:17 2156.45 0.19%
rss новости   rss статьи   rss все

Есть у слова «русь» и ещё одно значение

Страна | 07.12.2016


Есть у слова «русь» и ещё одно значение
Есть у слова «русь» и ещё одно значение, которое я не вычитал в книгах, а услышал из первых уст от живого человека. На севере, за лесами, за болотами, встречаются деревни, где старые люди говорят по-старинному. Почти так же, как тысячу лет назад. Тихо-смирно я жил в такой деревне и ловил старинные слова

Моя хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу горшок с красным цветком. Говорит, а у самой голос подрагивает от радости:


— Цветочек-то погибал. Я его вынесла на русь — он и зацвёл! — На русь? — ахнул я. — На русь, — подтвердила хозяйка. — На русь?! — На русь

Я молчу, боюсь, что слово забудется, упорхнёт, — и нет его, откажется от него хозяйка. Или мне послышалось? Записать надо слово. Достал карандаш и бумагу. В третий раз спрашиваю: — На русь?.. Хозяйка не ответила, губы поджала, обиделась. Сколько, мол, можно спрашивать? Для глухих две обедни не служат. Но увидела огорчение на моём лице, поняла, что я не насмехаюсь, а для дела мне нужно это слово. И ответила, как пропела, хозяйка: — На русь, соколик, на русь. На самую, что ни на есть, русь

Осторожней осторожного спрашиваю: — Анна Ивановна, не обидитесь на меня за назойливость? Спросить хочу. — Не буду, — обещает она. — Что такое — русь? Не успела она и рта открыть, как хозяин Николай Васильевич, что молчком грелся на печи, возьми да и рявкни: — Светлое место!

Хозяйка от его рявканья за сердце взялась. — Ой, как ты меня напугал, Николай Васильевич! Ты ведь болеешь, и у тебя голоса нет... Оказывается, у тебя и голосок прорезался. А мне объяснила честь по чести: — Русью светлое место зовём. Где солнышко. Да всё светлое, почитай, так зовём. Русый парень. Русая девушка. Русая рожь — спелая. Убирать пора. Не слыхал, что ли, никогда? __________ Слова Станислава Тимофеевича Романовского (1931-1996) Снимок Нины Анатольевны Филёвой

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Страна
все новости
Майдан сделал из России сверхдержаву
Известный чешский политобозреватель Йиржи Вывадил дает разгромную оценку состоянию дел в Евросоюзе и предрекает России роль ведущей супердержавы мира.
Немного о "трупами закидали" с непривычной стороны
Дмитрий Нагиев о том, каких женщин жалко и как не вырастить сына-тряпку
Саудовская монархия провоцирует войну в заливе
Интересная версия о феномене "Русской неулыбчивости"
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru