Почему враги ненавидят ватник?

Современная интернет-культура полна вбросов о так называемых "ватниках". Что неграмотные, вечно швыряющиеся дерьмом русофобы вкладывают в это слово, я не до конца понимаю. Зато понимаю, почему именно "ватник". Потому, что ватник — это такой же символ победы над фашизмом, как ППШ, как Т-34, как Катюша.

По факту ватник — это собирательное название комплекта одежды, который состоял из ватной стеганой телогрейки и ватных же стеганых штанов. Ватник был частью форменной одежды и до войны. Но массовое распространение и известность, как верхняя одежда, получил после введения приказа НКО № 283 от 25.08.1941. Если ранее телогрейка носилась под шинелью, то теперь она носится вместо шинели. Тем же приказом утвержден всем нам знакомый образец, далее менявшийся, но сохранявший фирменный стиль.





Теплые ватные штаны и теплая телогрейка в войну спасали советских солдат от обморожений. Это, конечно, не Хьюго-босс, но значительно лучше для ведения войны в суровых климатических условиях. Немцы теряли от обморожения сотни тысяч человек, одетых в красивую, но бестолковую форму.

Можно предположить, что именно тогда и зародилась ненависть у фашистов к ватнику. Как-же так... русский солдат в этом несуразном наряде не мерзнет, результативно ведет бой, а германские перечеловеки в пошитых европейскими кутюрье моднявых шинельках и кителях замерзают насмерть. Ватник и ППШ, ППШ и ватник стали предметом зависти, а значит и ненависти.

С тех пор зрела в ксенопатриотах обида на это гениальное изобретение, поистине русское: пусть не блещущее изяществом, но дешевое и функциональное. Хотя...почему не блещущее изяществом? Эстетика ватника нами не воспринимается только потому, что он слишком обычен.

Так что, когда наши либерасты в очередной, раз не найдя что ответить, назовут вас "ватником" — гордитесь. А когда подгоревшие укры и дем.шиза забрасывают вас мемчиками с ватником — помните, что это всего лишь выход их бессильной, быдлячей ненависти.

Ватники носили академики и солдаты, геологи и строители Байконура. Ватник — это не признак низкой культуры, потому что культура не определяется модой! Ватник — это признак рациональности, практичности и отсутствия ложной гордыни. А ненависть фашистов и их сегодняшних национал-демократических последователей к ватнику имеет вполне исторические корни. И то, что ватник так люто ненавидят русофобы — повод гордиться, если тебя сравнят с этим неприхотливым, но гениальным изобретением, не блиставшем на подиумах, но ежедневно спасавшем жизни людей.

P.S. К слову о культуре: Как по мне, так лучше женщина в ватнике, чем бородатый мужик в женском платье.

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