Коррупция - бич современного общества
За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей, а в Пекин вообще можно въехать только, если с последней цифрой твоего номерного знака сегодня пускают.
Каждый год строят 100 аэропортов. Сто аэропортов. Сотня. Сто штук. Посчитайте от одного до ста и вот каждый раз представте себе аэропорт. Бац! Построено. Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcity видел. Или вот, например - туннель длиной 28 км.
Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час. За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз! У меня кент уже месяц не может квартиру найти, а в Китае их бесплатно раздают. Через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек. Сколько у нас таких городов останется через 10 лет?
А вся эта статистика из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников.