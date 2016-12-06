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Коррупция - бич современного общества

Мир | 06.12.2016


Коррупция - бич современного общества
За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за весь XX век. (4.9 гигатонн, сами гуглите, сколько это). Длина дорог - 4 млн. километров. Я не уверен, что могу такое количество нулей в голове представить. 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 - длиной больше километра. А до 2016 года построят мост с Гонгконга до Макао. До Макао! Мы туда год назад плыли час на скоростном лайнере.

За год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей, а в Пекин вообще можно въехать только, если с последней цифрой твоего номерного знака сегодня пускают.


Каждый год строят 100 аэропортов. Сто аэропортов. Сотня. Сто штук. Посчитайте от одного до ста и вот каждый раз представте себе аэропорт. Бац! Построено. Гигантские виадуки, длиной в 150 км. ВИАДУКИ! Я виадуки только в Simcity видел. Или вот, например - туннель длиной 28 км.

Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 236 туннелей со скоростью 250 км в час. За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 раз! У меня кент уже месяц не может квартиру найти, а в Китае их бесплатно раздают. Через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением больше 1 млн. человек. Сколько у нас таких городов останется через 10 лет?

А вся эта статистика из-за одной простой цифры. С 2000 года в Китае казнили 10 тыс. чиновников.

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