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Месть Марии Октябрьской за смерть мужа

Страна | 05.12.2016


Месть Марии Октябрьской за смерть мужа
В 1941 году Мария Васильевна Октябрьская получила письмо о том, что её муж, полковой комиссар Илья Федотович Октябрьский, 9 августа «погиб смертью храбрых» в бою под Киевом.

Мария не стала лить слёзы над потерей. Единственное, чего она сильно желала в тот момент – это «отомстить фашистским собакам» за смерть своего мужа. Она продала все свои пожитки и вырученные деньги (50 тысяч рублей) внесла в госбанк на строительство танка Т-34.


В том же году Мария Октябрьская отправила письмо Иосифу Сталину с просьбой направить её на фронт в качестве водителя танка, строительство которого она оплатила. Советский лидер ответил отчаянной женщине, что её желание будет исполнено.

В мае 1943 года тридцативосьмилетняя Мария Октябрьская поступила в Омское танковое училище и стала первой в стране женщиной механиком-водителем танка. Через несколько месяцев она уже сражалась на своём танке, который назвала «Боевой подругой», на Западном фронте.

Первый бой экипажа «Боевой подруги» состоялся 18 ноября 1943 года возле Нового села Лиозненского района Витебской области (Республика Беларусь). Тогда было уничтожено три десятка немецких солдат и офицеров. В этом бою танк «Боевая подруга» был подбит, а Мария Октябрьская получила ранение.

В январе 1944 года Мария Октябрьская в бою в районе станции Крынки (Лиозненский район, Витебская область, Республика Беларусь), пытаясь под огнём противника отремонтировать снова подбитую «Боевую подругу» получила серьёзное осколочное ранение глаза.

В марте 1944 года она скончалась в смоленском госпитале. В августе того же года Марии Октябрьской было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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