Германия. Изнасилование политкорректностью

Полиция и пресса Германии обвиняются в умышленном замалчивании факта массовых беспорядков и нападений на женщин группами мигрантов.

На настоящий момент в полицию поданы 160 заявлений от пострадавших женщин. Речь идет о сексуальных домогательствах, ограблениях, унижениях и минимум о двух случаях изнасилования. По признанию полиции, в 75% заявлений "присутствует сексуальный компонент".





Наиболее масштабные и омерзительные события развернулись на Домской площади в Кельне, где толпа арабов численностью в 1000 человек атаковала женщин. Полиция утратила контроль над происходящим, камеры и полицейские машины были переполнены задержанными. Арабы начали охотится на чернокожих и драться между собой.

Охранник отеля Эксельсиор в Кельне Иван Юрчевич, известный в Германии тренер по боевым искусствам, рассказал о том, что он увидел в Кельне в Ночь на Новый Год. Его публикация в facebook мгновенно стала хитом – за день клип просмотрели более трех миллионов человек. Подробно с рассказом Юрчевича можно ознакомиться в материале "Фильм ужасов в Кельне. Показания вышибалы".

Массовые атаки против женщин явно походили на происходившее на площади Тахрир в Каире в 2011 году, когда группы молодых мужчин спонтанно атаковали девушек и женщин.

Власти, однако, продолжают утверждать, что нет "конкретных доказательств" того, что преступники имеют отношение к последней волне претендентов на политическое убежище.

Атаки, аналогичные тем, что произошли в Кельне, зафиксированы также в Штутгарте, Дюссельдорфе и Гамбурге. Во всех случаях женщины описывают нападавших в качестве "мужчин арабской внешности". Аналогичные инциденты, хотя и меньшего масштаба, произошли в Берлине и в Франкфурте.

Шеф полиции Кельна отверг предложения политиков уйти в отставку. 1 января полиция Кельна выпустила пресс-релиз, в котором говорилось, что новогодние празднования прошли "мирно". Этого не перенес даже министр внутренних дел Томас де Мазиер, который заявил: "Я требую немедленных объяснений: было ли это организовано, были ли это реально североафриканцы, и как можно было на следующий день сказать, что все прошло мирно".

Мэр Кельна Генриета Рикер породила взрыв возмущения, в том числе среди левых, сообщив, что женщинам и девушкам следует следовать "новому коду поведения", направленному на то, чтобы не провоцировать не знакомых с германскими порядками мигрантов. Среди прочего, Рекер предложила девушкам "ходить группами" и "держаться подальше от незнакомцев".

В Кельне арестованы три человека. Полиция отказывается сообщать какие-либо подробности расследования.

Между тем, раздаются голоса, спрашивающие, почему прессе понадобилось пять дней для того, чтобы сообщить о произошедшем на Новый Год. Государственный телеканал ZDF выступил с официальными извинениями.

Ганс-Петер Фридрих, бывший министр внутренних дел в правительстве Меркель, заявил: "Это скандал, что прессе понадобилось несколько дней на публикацию репортажей". Фридрих заявил, что пресса организовала "блэкаут", и руководствуется "кодом молчания" относительно любой информации, касающейся мигрантов.

Тем временем комментаторы в мэйнстримных изданиях "предупреждают", что проблема сексуального насилия со стороны отдельных групп мигрантов может породить "нагноение обид" в отношении всего мигрантского населения.

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