Бой в Аргунском ущелье. 90 десантников против 2000 боевиков

Сегодня мало кто помнит то, как 16 лет назад Русские солдаты стояли на смерть против превосходящих в десятки раз сил боевиков в Аргунском ущелье. Бой у высоты 776 — эпизод Второй чеченской войны, которую сегодня мало кто любит вспоминать.

Девяносто десантников загородили путь двум тысячам боевикам, решившим прорываться из Аргунского ущелья. Девяносто молодых ребят против двух тысяч боевиков — террористов. Это не сказка — это подвиг Русского народа, написанный кровью на страницах истории.





- «Одна волна пройдет; мы их перестреляем; полчаса передышки – и еще одна волна, - рассказывает один из выживших, - Идут на нас, глаза выпученные, орут: «Аллах акбар! Русские – сдавайтесь! Мы вам дадим дорогу уйти!»… - «Потом, когда они отступили после рукопашной, предлагали нам по рации деньги, чтобы мы их пропустили»…

Получив отказ, боевики опять пошли в атаку.

На русских солдат обрушился огонь из минометов и стрелкового оружия.

Командир самоходной артбатареи, капитан Виктор Романов, потеряв обе ноги в результате разрыва мины, продолжал корректировать огонь артиллерии.

Когда у десантников кончились боеприпасы, они пошли в рукопашный бой и подрывали себя гранатами в толпе противников.

Раненный в грудь, старший лейтенант Александр Колгатин привел в действие мины, как только боевики пошли в атаку.

Раненый ефрейтор Александр Лебедев, обвязавшись гранатами, бросился в самую гущу нападавших боевиков и подорвался вместе с ними. Старшему лейтенанту Алексею Воробьеву, уничтожившему полевого командира Идриса, осколками мин были перебиты ноги; одна пуля попала в живот, другая - в грудь, но он бился до последнего. Когда, утром 2 марта 1-я рота прорвалась на высоту, тело героя было еще теплым...

Трое суток в горах шел неравный бой. Позже, один из выживших, контуженный рядовой Евгений Владыкин вспомнит: «Нас комбат постоянно подбадривал. Скоро, говорил, будет подмога, выстоим. Но потом, когда никого почти не осталось, мы перестали надеяться на помощь. И тогда комбат вызвал огонь на себя. Лучше ведь умереть, чем сдаться».

Боевики понесли потери более пятисот человек. Остальные не смогли вырваться из ущелья. Десантники остановили их ценой своей жизни.

На каждого десантника минимум двадцать боевиков. Один против двадцати. Девяноста против двух тысяч. Реальная история забытой войны.

Мы так и не узнали, как и почему, рота, численностью 90 человек обнаружившая целую армию боевиков, осталась воевать в одиночке? Командование не вызвало подкрепление. Оно отказалось помочь.

На помощь пришли только комбат Евтюхин и майор Доставалов вместе со своей группой.

Нарушив приказ, самовольно (вопреки приказу командования) они покинули оборонительные рубежи 4-й роты на соседней высоте и вышли на усиление шестой роты. Рейд группы продлил оборону высоты 776 на два часа. Присоединившись к десантникам шестой роты, Доставалов и Евтюхин в ходе сражения получили несколько тяжелых ранений, однако продолжали руководить боем. Последние ранения оказались смертельными.

Из девяноста защитников ущелья в живых остались только шестеро.

Мы не должны забыть подвиг наших Русских солдат. Подвиг ребят из шестой роты. Подвиг комбата Евтюхина и майора Доставалова, которые, вопреки командованию, пошли на верную смерть, выручая товарищей. Подвиг тех, кто не побоялся смерти, а улыбнулся ей, глядя прямо в глаза.

Мы должны помнить тех, для кого лозунг «Никто, кроме нас!» - это слова, заставившие бороться до конца, не смотря ни на что.

И как жаль, что сегодня многие забывают смысл этих великих слов – «НИКТО, КРОМЕ НАС!»

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