ТОП-5 самых популярных кораблей и подводных лодок

Редакция Центрального Военно-Морского Портала составила рейтинг пяти самых популярных кораблей Военно-морского флота России в 2015 году. Материал подготовлен на основе статистики двух разделов сайта издания: "Все подлодки ВМФ" и "Все корабли ВМФ".

"Адмирал Григорович"





Больше всего читатели FLOT.com интересовались пока еще не переданной отечественным морякам новинкой российского кораблестроения. Построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" фрегат в среду, 30 декабря, успешно завершил государственные испытания, отстрелявшись на севере крылатыми ракетами комплекса "Калибр".

"Адмирал Григорович" - это многоцелевой фрегат дальней морской зоны проекта 11356. Он заложен 18 декабря 2010 года, а спущен на воду 14 марта 2014 года. Изначально корабли схожего проекта строились заводом "Янтарь" для ВМС Индии, но потом было принято решение откорректировать проект и поставить шесть фрегатов для нужд ВМФ России. "Адмирал Григорович" является головным кораблем по новому проекту, он должен был быть передан заказчику еще до окончания 2015 года, но, по последним данным, Андреевский флаг на фрегате поднимут в феврале 2016 года.

Скорость корабля - 30 узлов, автономность – 30 суток, дальность плавания - 4850 миль при скорости 14 узлов, экипаж - 180 моряков и 20 морских пехотинцев, полное водоизмещение - 4035 тонн, стандартное - 3620 тонн, длина - 124,8 метра, ширина - 15,2 метра, осадка - 4,2 метра. На вооружении корабля находятся крылатые ракеты "Калибр" , артустановка калибра 100 миллиметров, зенитный комплекс "Кортик", торпеды калибра 533 миллиметра, один вертолет Ка-31.

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"Адмирал Горшков"

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"

Следом за "Григоровичем" идет еще один современный российский фрегат, на этот раз проекта 22350 - "Адмирал Горшков". Его история частично повторяет судьбу лидера рейтинга. "Горшков", как и "Григорович", является головным в своем проекте, его точно так же должны были зачислить в состав ВМФ в 2015 году, но аналогично "Григоровичу" сделают это только в 2016. Как рассказал заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, фрегат задерживается из-за большого объема испытаний корабельного вооружения.

"Адмирал Горшков" заложен 1 февраля 2006 года на "Северной верфи", спущен на воду 29 октября 2010 года. 8 ноября 2014 года приступил к заводским ходовым испытаниям, а в октябре 2015 года вышел на завершающий этап государственных испытаний. В декабре 2014 года стало известно, что двигатель корабля получил серьезные повреждения еще на стадии швартовных испытаний. В конце апреля 2015 года FlotProm выяснил, что ремонт сгоревшего двигателя фрегата обойдется в 135 миллионов рублей.

Скорость корабля составляет 30 узлов, автономность – 30 суток, дальность плавания - 4850 миль при скорости 14 узлов, экипаж - 200 человек. Полное водоизмещение - 4500 тонн, длина - 135 метров, ширина - 15 метров, осадка - 4,5 метра.

На вооружении фрегат имеет универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК" с боекомплектом из 16 ракет с возможностью поражения морских и береговых целей, зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", комплекс ПЛО "Пакет", одну 130-мм артустановку А-192, две ракетно-артиллерийские системы самообороны "Палаш". Авиационное вооружение состоит из вертолета Ка-27ПЛ.

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"Адмирал Лазарев"

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" проекта 1144 в доке "30 Судоремонтного завода"

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Орлан" имеет широкую географию боевых походов. Еще в далеком 1985 году он совершил переход во Владивосток после окончания строительства на Балтийском заводе в Петербурге. Во время перехода крейсер посетил с визитами Анголу, Йемен и Вьетнам.

В тяжелые для ВМФ 90-ые годы было принято решение о выводе крейсера из боевого состава флота, которое было реализовано в 1999 году. Начиная с 2011 года появляются периодические сообщения о возможной предстоящей модернизации корабля. Свое подтверждение они начали находить в 2014 году, когда стало известно, что корабль прошел доковый ремонт на 30 судоремонтном заводе. В отчете указанного предприятия значилось, что крейсер в дальнейшем ждет капитальный ремонт и модернизация в Северодвинске по сокращенному техническому проекту.

Скорость корабля составляет 31 узел, автономность плавания - 60 суток, экипаж - 727 человек, стандартное водоизмещение - 24300 тонн, полное водоизмещение - 26190 тонн наибольшая длина - 252 метра, наибольшая ширина - 28,5 метра, наибольшая осадка - 9,1 метра.

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АПЛ "Рязань"

Постановка в эллинг подводной лодки "Рязань"

"Рязань" - это не только город, но еще и атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДР "Кальмар". Субмарина является единственным представителем подводных сил в рейтинге ЦВМП. Она была заложена 31 января 1980 года на главной кузнице атомного флота России - "Севмаше"- и уже через два года после закладки лодка пополнила состав Северного флота ВМФ СССР.

В 2008 году "Рязань" перевели на Тихоокеанский флот, с 2011 года субмарина проходит ремонт и модернизацию. В мае 2015 года пресс-служба Миноборооны РФ сообщила, что лодка вернется в состав флота до конца года, но этого так и не произошло.

Надводная скорость подлодки - 14 узлов, подводная скорость - 24 узла, рабочая глубина погружения - 320 метров, предельная глубина погружения - 400 метров, автономность плавания - 90 суток, экипаж - 130 человек. Надводное водоизмещение - 10600 тонн, подводное водоизмещение - 13700 тонн, наибольшая длина - 155 метров, наибольшая ширина корпуса - 1,7 метра, средняя осадка - 8,7 метра.

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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"

ТАРКР "Адмирал Нахимов"

Попадание в пятерку самых популярных кораблей ВМФ России второго представителя проекта 1144 "Орлан" не стало сюрпризом. Среди многих интересующихся флотом людей и самих моряков эти крейсеры не просто так пользуются славой самый красивых отечественных кораблей.

"Адмирал Нахимов" находится на ремонте с 1999 года, но по факту работы на корабле начались совсем недавно. 3 июня 2013 года "Севмаш" заключил контракт с Министерством обороны РФ на ремонт и модернизацию корабля. 24 октября 2014 года корабль завели в док предприятия. Возвращение "Нахимова" в боевой состав флота планируется на 2018 год.

Скорость корабля составляет 31 узел, автономность плавания: 60 суток, экипаж - 727 человек, стандартное водоизмещение - 24300 тонн, полное водоизмещение - 26190 тонн наибольшая длина - 252 метра, наибольшая ширина - 28,5 метра, наибольшая осадка - 9,1 метра.

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