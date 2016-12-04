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Швейцарские инженеры создали робота, способного взбираться по стенам

Мир | 04.12.2016


Швейцарские инженеры создали робота, способного взбираться по стенам
Швейцарские инженеры создали четырехколесного робота, способного быстро катиться не только по земле, но и по вертикальной поверхности — и взбираться по стенам. Об этом сообщает New Scientist.

Пол Бирдсли (Paul Beardsley) из фирмы Disney Research (цюрихская лаборатория) стремились расширить возможности колесных роботов, для которых стены зачастую представляют непреодолимое препятствие.


«Сейчас Полл Бирдсли работает над тем, чтобы научить робота перемещаться со стены на потолок и с одной стены на другую, а в будущем такие маневренные машины могут применяться в промышленном контроле, как пылесосы или автономные автомобили, считает инженер» Опытная модель составляет около 60 сантиметров в длину.

Она оборудована двумя пропеллерами, создающими достаточно тяги, чтобы подняться на стену. Задний ротор толкает машину к стене, а передний тащит ее вверх.

Благодаря несущей плате из углеродного волокна и распечатанных на 3D-принтере деталях вес робота не превышает два килограмма. Более тяжелые модели не смогли бы «прыгнуть» с земли на стену. Литий-полимерной батареи робота хватает всего на десять минут.

Сейчас Бирдсли работает над тем, чтобы научить робота перемещаться со стены на потолок и с одной стены на другую. В будущем такие маневренные машины могут применяться в промышленном контроле, как пылесосы или автономные автомобили, считает инженер.

Источник: источник

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