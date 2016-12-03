Коротко обо всем

1) Бог. Бога нет. Все религии родились из первобытного страха и непонимания происходящих вокруг процессов. Ранее религия была нужна обществу – помогала жить в опасном мире и регулировала отношения между людьми. В информационный век не нужна.

2) Геи. Не опасны. Делятся на несколько видов. Некоторые таковы с рождения – тру. Большинство обычные парни любящие стимулировать простату чужим членом, ничего гейского, в последствие женятся на девушках, заводят детей и т.д. Пропаганда увеличивает кол-во последних и практически не влияет на рождаемость. Тру геем не сделать. Большинство социальных опросов и статистик неправильные. В парадах и митингах участвуют самые упоротые.





3) Аниме. В большинстве своём (не) говно. Японская анимация без сомнения отличается от мультфильмов по множеству факторов. Основное, это конечно большое разделение на целевые аудитории и возрастные ограничения. Огромное множество жанров даёт возможность каждому найти что-то по душе. Имеет все те же пороки, что и у кино и литературы. Хейтеры – не разбирающиеся в вопросе глупцы.

5) Вегетарианство. Не порок. Каждый вправе выбирать то что он ест. Имеются как плюсы, так и минусы, которые зависят от множества факторов. Основная проблема – процент упоротых, считающих что их выбор единственно верный и надо всех приобщить. На них смотрим и киваем, продолжая наворачивать стейк. Доказывать что-то бесполезно и контрпродуктивно.

6) Наука. Двигатель прогресса. Все научные исследования в конечном итоге так или иначе улучшают качество жизни простых граждан. За последние 20 лет наука существенно продвинулась в узких областях, если вы этого не знаете, так только потому-что наука не популяризирована.

7) Высшее образование. По желанию. Если вы пошли в ВУЗ, чтобы откосить от армии или просто потому что так делают все – вы идиот и ВО вам не нужно. Все остальные идут учится на желаемою специальность, чтобы в последствии устраиваются работать в фирму с перспективами, причём уже на старших курсах. Те кто не идут учиться, сразу начинают работать, чтобы не тратить 5 лет на обучение, при этом они видят перспективы в другом виде деятельности, не требующим специального образования.

8) Технари и гуманитарии. Стереотип. Разделение чисто условное в зависимости от образования, причём многие имеют сразу два разных. И те и другие имеют множество плюсов и минусов. Вклад в общество сложно оценить и примерно равен. Талантливый человек – талантлив во всём.

9) Политика. – Я не разбираюсь в данном вопросе, да мне собственно и до пизды. Изучай как можно больше различных источников и всё равно не верь никому. Информационная война во все времена имела успех. Правды вы не узнаете. Не питайте иллюзий, что эти знания вам как-то помогут.

10) Работа. Не волк. Изначально люди объединялись в группы, чтобы было проще выживать, труд разделили между всеми членами, чтобы увеличить производительность. В современных государствах всё также – работая ты делаешь вклад в процветание страны и в конечном итоге в своё благополучие. Однако в настоящее время устройство общества усложнилось и вполне реально выжить практически не прикладывая никаких усилий. Всё зависит от ваших желаний и амбиций, ну и ещё немного от ваших талантов. При желании можно получить достаток соответствующий требованиям. Проблема в мотивации и только. Остальное отговорки.

11) Быдло. Везде. Все знают, что примерно 90% людей глуповаты. Они живут стереотипами, зависят от чужого мнения, любят простые способы веселья, не думают о будущем и не пытаются углубляться в проблемы. Большинство из них живёт счастливо. Все кто негодует от того, что вокруг одно быдло – сами не далеко ушли, ведь они, очевидно, не понимают корней проблемы и ошибочно сетуют на глупость других.

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