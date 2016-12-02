Путину помогают инопланетяне?!

Американцы заподозрили, что причина российских успехов в Сирии кроется в инопланетных технологиях. Американское издание «Veterans Today», принадлежащее ветеранам Пентагона, на полном серьезе заявляет, что оружие для России, которое используется на Ближнем Востоке, помогли разработать представители инопланетных цивилизаций. А причина для таких заявлений проста: американские радары не могут отследить русские торпеды.

Статью, посвященную внеземному следу в российской операции в Сирии, написал доктор Престон Джеймс. Он заподозрил Путина в использовании внеземной межпространственной технологии, которая и помогает русским делать успехи в Сирии. Джеймс не бросается пустыми обвинениями, а даже приводит пример, который, по его мнению, подтверждает внеземное происхождение российского оружия.





Доктор вспомнил, как российский Су-24 пролетел над эсминцем «Дональд Кук» два года назад, в результате чего, как считает Джеймс, было заблокировано радиолокационное оборудование корабля. Этот случай, впрочем, был весьма нашумевшим, но не потому, что журналисты нашли инопланетный след в произошедшем, а из-за реакции бравых американских военных. Тогда офицеры США были настолько испуганы пролетевшим мимо российским самолетом, что многие поспешили на берег и подали в отставку.

Примечательно, что в связи с инопланетянами Россию подозревают не только ветераны Пентагона. Издание «Exopolitics» верит в то, что русские ракеты оборудованы настолько сложной системой коммуникации для защиты от перехвата, что их явно проектировали не по земным проектам. Маневренность российских ракет поражает авторов «Exopolitics» настолько, что они называют российские технологии внеземными.

Важный член британской лейбористской партии тоже верит в инопланетную поддержку России. Он считает, что среди инопланетян есть две группы: одна контролирует Обаму, а вторая, более продвинутая, помогает русским. Подобные заявления американских ученых и британских политиков больше похожи на жалкую попытку оправдать свое бессилие в Сирии. Однако само предположение, что Россия настолько далеко ушла вперед, что уже использует технологии, созданные за пределами Земли, может только польстить :)

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