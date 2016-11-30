Майдан сделал из России сверхдержаву

Известный чешский политобозреватель Йиржи Вывадил дает разгромную оценку состоянию дел в Евросоюзе и предрекает России роль ведущей супердержавы мира.

После парламентских выборов в России, которые привели к победе «Единой России», поддерживающей Путина, и после неоднократного провала его наиболее видного европейского противника, немецкого канцлера Ангелы Меркель (теперь на региональных выборах в Берлине), я сначала даже не хотел ничего писать.





Поддержка политики Путина в России такая, какой не было пять лет назад: она всесторонняя. И наоборот, поддержка у противников политики Ангелы Меркель, лидера Германии и ЕС, настолько сильна, что уже, наверное, и не может быть большей.

Всем известно, что для равновесия в мире, для мира без войн, которые велись в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии, и без поддержки джихадистов, как бы их ни называли США и ЕС, было необходимо создать оплот разума, и им объективно является Россия и ее союзники.

Я не хочу вызывать негативную реакцию у разочарованных сторонников уходящего мира евроатлантических ценностей и предпочел бы молчать, если бы не начали появляться тупые комментарии из-под пера Михаила Романцова, Либора Дворжака, Ефима Фиштейна и прочих…

«Красному праву» при Гусаке до них далеко.

Я не буду разбирать всех, а ограничусь так называемым политологом Михаилом Романцовым, который на протяжении многих лет получает десятки тысяч за свои выдумки, но если бы кто-нибудь сравнил их (все то, что он говорил) с современной реальностью, то стало бы непонятно, за что он получает деньги. Все вышло иначе.

Путин уже давно должен был быть свергнут, народ должен был восстать против него, санкции должны были его настигнуть, а экономический кризис — уничтожить. Чешская Республика его совершенно не интересует, потому что у нее нет никакого значения.

Ничего из этого не произошло, и все ровно наоборот, но телеканал ČT продолжает снова и снова приглашать этого дурачка…

И через год опять окажется, что он был неправ. Причина проста: он не нейтральный наблюдатель. Он вкладывает в свои рассуждения огромную ненависть к Путину, которая разрастается по мере того, как Путин добивается успехов.

Реальность же такова.

Через два года после Майдана, с помощью которого американские и европейские «мировые» политики хотели унизить и ослабить Россию, Запад разлагается. Меркель постигнет судьба Кэмерона, а Олланд уже мертв с точки зрения политики.

В Европейском Союзе все постепенно начнут грызть друг другу глотку, потому что у всех свои жизненные интересы.

Начнется борьба между сильными странами Средиземноморья, а это три европейские региональные державы: Италия, Франция и Испания, — а также Греция, где всем заправляет улыбчивый Ципрас, сегодня единственный человек, который еще многим попортит кровь.

Туда же относятся Кипр и Португалия. Разумеется, эта группа намного более значима с точки зрения экономики и политики, чем Вышеградская четверка, у которой, кроме квот, на повестке нет других важных тем.

Кроме того, австрийский канцлер Керн протестует против отказа стран Вышеграда принимать квоты, а Мэй утерла нос хвастливому Фицо, который решил заблокировать соглашение с Великобританией, если та не гарантирует защиту словакам. Мэй была права. Не имеющая никакого значения Словакия должна радоваться, что подпишет с Великобританией договор, иначе экономически рухнет…

И ко всему прочему Германия начинает борьбу за то, чтобы Меркель покорилась и ушла. Что бы она ни сделала сегодня, она уже проиграла… Если Меркель откажется от миграционной политики и поменяет ее, это станет политическим поражением, а если не сделает так, то это будет просто глупость.

Уйти Меркель придется так или иначе…

ЕС уже превратиться в рассорившийся цирк, и все будут только выжидать, кто выпроводит Меркель, придет ли на смену Олланду Марин Ле Пен, станет ли Хофер президентом Австрии, объединятся ли австрийские христианские демократы со Свободными, победит ли Вилдерс в Голландии и так далее.

А в это время Россия, спокойная и сильная, сплотилась из-за санкций Запада, из-за дискриминационного отстранения России от Олимпийских игр в Рио и укрепляет свое положение на Ближнем Востоке, где разворачивается важнейшее геополитическое столкновение за право оставлять за собой в мире последнее слово.

Обама, Меркель, Кэмерон, Олланд хотели сломать Путина Майданом. Как будто у них нет среднего образования. Разве Наполеон или Гитлер победили Россию?

Чего они, скажите на милость, ожидали?

Меркель, Обама, Кэмиеро и Олланд вели себя как полные идиоты. Иначе их и не назовешь.

Разве мог Путин допустить, чтобы Крым стал самой большой военной базой НАТО с войсками США? Разве мог он там бросить на произвол судьбы русское население?

Почивший социально-демократический канцлер Гельмут Шмидт, самый благородный и самый популярный из всех канцлеров ФРГ, заявил, что Крым — неотъемлемая часть России, и то же говорят Герхард Шредер и партийный предшественник Ангелы Гельмут Коль.

Все французские республиканские правые под руководством Саркози утверждают, что Крым — неотъемлемая часть России, не говоря уже об оппозиционере Марин Ле Пен.

Все оппозиционные политические партии в Италии заявляют, что Крым — неотъемлемая часть России, а итальянский премьер-министр Ренци считают дружбу с Путиным честью. Израильский премьер Нетаньяху не вылезает из Москвы, хотя Обама снабжает его невообразимыми миллиардами долларов…

Пять лет назад, когда Запад еще вел себя нормально и не провоцировал воинственных настроений против России, Москву и Санкт-Петербург наводнили десятки тысяч демонстрантов, протестовавших против результатов выборов, когда победила «Единая Россия».

Сейчас все тихо.

Фиштейны, романцовы и другие выдумали невероятные версии, начиная с погоды и заканчивая тем, что все было подстроено…

Но причина ясна как белый день.

Россия в окружении. НАТО хочет в любой момент напасть на нее или по крайней мере предпочитает балансировать на лезвие ножа. Олимпиада стала последним вероломным политическим шагом к тому, чтобы несправедливо покарать Россию в том, что ей так дорого — в спорте.

В ВАДА заседают практически одни только представители Запада. С американскими спортсменами, которые «объедались» допингом, ничего не случилось, а у России не было шансов защититься. По политическим причинам ее приговорили к отстранению.

Все нормально. Все что ни делается, все к лучшему.

Сегодня Россия настолько сплоченная и единая, какой не была никогда прежде. Любой, кто на прошедших выборах вставал на сторону Запада, неизбежно объективно воспринимался как изменник Родине.

В Москве и Санкт-Петербурге в глазах московской и петербургской публики Медведеву и Путину не обязательно набирать очки. Но любой россиянин, за исключением нескольких аномалий типа профессора Зубова, знает, что Россия — мировая держава и не должна унижаться перед Западом.

Если бы два года назад Запад не захотел с помощью Майдана унизить и ослабить Россию, она была бы, по сути, хоть и значимой, но все же сверхрегиональной державой.

И, конечно же, в Москве и Санкт-Петербурге проходили бы мелкие, а может и многотысячные демонстрации, на которых бы собиралась московская и петербургская публика, а наши соботки, динстбиры, шварценберги, а также обамы, меркель и клинтоны бились бы в экстазе, быть может и в сексуальном…

Но, дорогие мальчиши-плохиши, нельзя хотеть всего сразу.

Если уж вы глупы, с этим ничего не поделаешь.

Сегодня Россия — сверхдержава номер один в мире, признанная, любимая, ненавидимая и уважаемая.

И все это, с одной стороны, благодаря вашему идиотскому Майдану, которым вы хотели ослабить Россию, а с другой, благодаря идеальной шахматной реакции Владимира Путина.