Режиму остались считанные дни. Вы же это чувствуете?

Наверное, я тупой. Потому что я решительно не понимаю, как можно быть настолько оторванными от реальности, как российские либеральные хомячки или украинские "патриоты"? Ладно, если бы они были затурканными пейзанами где-нибудь в XV веке, когда большинство не знало, что находится за сотню километров от них, а про другие континенты я вообще молчу — там сплошь мифология про Бегемотов, Левиафанов и Кракенов.





Но не в двадцать первом же веке!

Ведь есть не только телефон и телевидение, но и спутниковая связь с интернетом. Вы легко можете посмотреть через веб-камеры на Париж, Нью-Йорк или Тимбукту. Вы можете связаться с жителями почти любой точки планеты и непосредственно у них узнать, что происходит, и как они к этому относятся. Без посредников, без журналистов, без СМИ, без пропаганды. И сформировать своё, непредвзятое мнение, с минимумом постороннего влияния. Но не делают, даже не пытаются.

Сколько можно нести чушь про "процветающий запад"? Нельзя же судить о мире по рекламным проспектам туристических фирм!

Ладно ещё в конце восьмидесятых или начале девяностых — информации о западе было мало, интернета не было вообще, поэтому судили по рекламным плакатам и роликам, по глянцевым журналам и мыльным сериалам. К тому же в девяностых запад, действительно, нехило поднялся на грабеже бывшего социалистического блока, а мы, соответственно, сильно просели.

Но те бандитизм, коррупция и терроризм, которые были в России в девяностых — это обыденность запада всех времён. Если говорить о США, то начиная с Дикого Запада, продолжая "Бандами Нью-Йорка" и заканчивая сегодняшним днём.

Я готов побить западническую пропаганду по любому пункту.

Коррупция

Мальчики, вы действительно думаете, что на западе её нет? По данным Европейского антикоррупционного бюро треть консолидированного бюджета ЕС разворовывается. Треть! Ау, есть кто дома?!

А в США коррупция вообще узаконена и легализирована под видом "лоббирования". Представьте себе, какой стоял бы визг, если бы нечто подобное внедрили бы официально в России? Как говорят на Украине, "отож".

Но почему-то нигде в западных странах не кричат "нужно устроить майдан, потому что наши политики коррумпированы". А если и кричат, то мигом оказываются в тюрьмах за "призывы к свержению конституционного строя". Не правда ли?

Причём убедиться в зашкаливающей американской коррупции легче простого — её показывают кучи фильмов, сериалов, тысячи статей.

Эффективность

Вы меня извините, но самой эффективной отраслью в любой стране всегда была оборона. Потому что если ты неэффективен в военном деле, то тебя уничтожают.

И о какой эффективности запада может идти речь, если на создание "условно летающего" F-35 потрачено почти 1,5 триллиона долларов, а танк "Армата" обходится примерно в 6 раз дешевле, чем уступающий ему "Абрамс"?

И так, на самом деле, в любой отрасли. Единственное, что эффективно умеют делать на Западе — это разводить лохов. И то, в последнее время всё больше проколов и сбоев.

Закон

Правда? Есть ещё дурачки, которые верят, что в западной системе можно добиться правосудия?

Назовите мне хоть кого-то из высшего класса США, кто был бы осужден. Имя, сестра! Нет таких. О Джей Сипмсон грохнул собственную жену, куча доказательств, окровавленное полотенце у него дома — не сел.

Куча коррупционных скандалов на сотни миллиардов долларов. Ни один сенатор, ни один чиновник не сел.

Кризис 2008 года. Огромное количество нарушений законов, подделок отчётности, случаев уклонений от налогов. В результате 1,4 миллиона американцев оказались безработными, свыше 3 миллионов остались бездомными. Посадили одного человека, который в этой системе вообще ничего не решал, фактически случайно выбранного наобум.

Мне продолжать, или достаточно?

Беспредел силовых ведомств

В России был один резонансный случай с изнасилованием, и то его уже несколько лет регулярно вспоминает русофобская пропаганда.

А что в США? Тысячи случаев неправомерного полицейского насилия, сотни тысяч статей по запросу "police harrasment" в интернете. Американские копы убивают в среднем пять безоружных людей в день. Никто не несёт ответственности.

Вообще в США коп может убить вас только за то, что вы не вовремя чихнули. Или вы слишком толстый. Или негр. Или у вас неправильная причёска. Или плохо слышите (и это всё реальные случаи только за последний год). Да, собственно, за что угодно.

Буквально на днях случай. У них положено, что при остановке дорожной полицией человек должен положить руки на руль автомобиля. Так вот, человека застрелили только за то, что он сделал это "слишком быстро". Торопишься исполнить закон? Получи, сука, четыре свинцовые таблетки!

Тюрьма народов

Расскажите мне, детки, кто занимает первое место в мире по числу заключённых на душу населения? Впрочем, они же занимают его и в абсолютных показателях — это самая "свободная" страна в мире. Такого количества заключённых нет нигде!

В страшном советской Г. У.Л.А.Ге максимальное количество заключённых составляло 1,7 миллиона (с учётом военнопленных немцев и нацистских коллаборационистов). В "свободных" США численность заключённых превышает 2,2 миллиона человек.

В США содержится ЧЕТВЕРТЬ (25%) всех заключённых планеты. Это при том, что население США составляет менее 5% от населения планеты. То есть плотность зэков в "оплоте свободы" в пять раз выше, чем в среднем по планете.

Страна-агрессор. Будем мерить, кто из стран мира больше всех вторгался в другие страны за последние двадцать пять лет? Или сразу признаем, кто уху ел?

Страна богатых людей. Правда штоли? Ну, может в шестидесятых, когда средний класс там составлял 61% населения, и была. А вот теперь средний класс там на грани исчезновения, составляет уже меньше 25% и каждый год снижается ещё на пару процентиков.

Между прочим, в России нет такого явления, как карточная система. А в США на food stamp живёт почти каждый шестой.

Будем считать безработных? Будем считать нищих? Будем считать бездомных? Или сами загуглите?

Отдельное американское позорище — это количество бездомных американских ветеранов различных войн. Число людей, которые рисковали своей жизнью за свою страну, а потом оказались выброшены на улицу, по разным подсчётам составляет от 70 до 150 тысяч человек. Ибо не фиг воевать за Империю Зла, несущую миру только нищету, разруху и смерть.

Ну вот и объясните мне после всего этого, как можно, обладая свободным доступом ко всей этой (и многой другой) информации, продолжать молиться на залужный "град на холме"?

Это уже совсем какой-то фэнтезийный уход от реальности, крайняя степень инфантилизма, когда взрослые вроде люди слепо верят, что если они будут корчить из себя "светлых эльфов", то им будет дарована возможность уплыть в "райский Валинор". Хотя в реале в их Валиноре уже давно "просрали все сильмариллы", а всё производство, как и физические богатства, перекочевало к трудолюбивым восточным гномам.

А тем временем в "Мордоре" Темнейший собирается отменить на два года налоги для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Вы уже чувствуете, что "режиму остались считанные дни"?

Александр Роджерс

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