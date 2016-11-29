Хирон: Когда судьба открывает двери

1 ноября 1977 года около 10 часов утра Чарльз Томас Коуэл, просматривая фотографии звездного неба от 18 и 19 октября, обнаружил в 3°36' Тельца новый объект. Ему дали имя - Хирон. И сначала приняли за астероид.





Но его движение необычно для астероида, потому что эти космические тела, как правило, не заходят дальше орбиты Юпитера. Позже предположили, что Хирон комета: он неожиданно обнаружил кометную активность и у него нашли ядро и хвост. И этим он опять всех удивил, так как его размер - около 255 км - слишком велик для кометы. До сих пор ученые так и не могут решить, астероид Хирон или комета. Более того, располагаясь между орбитами Сатурна и Урана, он периодически пересекает то одну, то другую. Ни одно небесное тело со времен образования Солнечной системы не имело такой орбиты. Хирон - вечная загадка.

Лучше понять характеристики и качества Хирона нам поможет мифология. Согласно древнегреческим мифам, Хирон кентавр, сын Кроноса и океаниды Филиры. Мудрый учитель, он был воспитателем Геракла, Ахилла, Тезея и Ясона. И, обладая бессмертием, пожертвовал им ради освобождения Прометея. Хирон также считается целителем (он был учителем бога-врачевателя Асклепия) и первым астрологом (обычно он хорошо проявлен в картах астрологов).

Символ Хирона - ключ, ключ от внутреннего и внешнего. Находясь между высшими и низшими планетами, Хирон является связующим звеном между обыденным и сверхъестественным. Объединяя в себе качества Сатурна и Урана, он позволяет выйти за пределы известного мира, расширить сознание.

Хирон дает осознание кармы, причин и следствий наших действий. Он указывает «тупики», в которые мы попадаем, идя по лабиринту жизни, - часто из-за того, что сами натворили раньше. И помогает выйти из них. А для этого нужна активная работа во всех сферах жизни (за нее отвечает Сатурн), но с применением нестандартных, необычных, новых подходов и качеств (это Уран).

Хирон увеличивает любой наш недостаток, на котором останавливает свое внимание, до гипертрофированных форм и учит нас смеяться над собой. Его воспитание по-сатурниански жестко, но если мы с честью выдержим его «шутки», то получим такие результаты, откроем такие возможности, о которых и мечтать-то не осмеливались. Кстати, по Хирону можно определить, хорошее ли у человека чувство юмора, - сильное, гармоничное положение говорит само за себя.

В соединении с Лунными узлами Хирон указывает либо на очень сильную связь с прошлым, влияющим на жизнь человека, либо дает возможность осознать свое прошлое и будущее, найти точку их пересечения и извлечь верные уроки. Хирон показывает наш путь и помогает его пройти.

Так же как Кайрос, бог счастливого мгновения, Хирон приносит удачу. Когда Хирон (не важно, натальный или транзитный) образует одновременно не менее трех аспектов (соединение, трин, квинконс, параллель или контрпараллель) с Венерой,Юпитером и Нептуном, наступает наичудеснейшее время для исполнения желаний и для поиска своей второй половинки. К сожалению, оно приходит редко, а у кого-то вообще бывает раз в жизни. Но не стоит отчаиваться, потому как два или даже один из этих аспектов тоже могут подарить счастье, не такое глобальное, но все-таки. И это случается гораздо чаще. Самое главное - не пропустить счастливое время. Вышеупомянутые аспекты Хирона также важны в синастрии (карте совместимости) - они указывают, вступят ли люди в брак и должны ли они быть вместе.

О Хироне можно говорить очень-очень долго, диапазон его действия необычайно широк. Полный оборот вокруг Солнца он делает примерно за 50 лет, а поскольку открыли его совсем недавно, то до конца влияние этого загадочного объекта еще не изучено. Но в любом случае - давайте будем более внимательными и не такими серьезными. Так мы научимся смеяться над собой и понимать знаки, которые посылает нам мудрый кентавр.

www.magiastrology.com - это сайт астрологического общества, основанного в 1625 году! Здесь, в частности, подробно рассматривается множество интересных примеров влияния Хирона на «время Золушки» и на «золотое время» - когда люди достигали успеха, получали богатство и признание. К сожалению, все на английском!

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