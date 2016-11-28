Опытный крылатый танк Антонова А-40

В конце 1941 года Олег Антонов предложил вариант крылатого танка, который на буксире мог быстро перебрасываться в район боевых действий. Предполагалось, что планер будет отцепляться от самолета за 20-26 км от цели, бесшумно производить посадку, после чего крылья будут сбрасываться, а машина вступать в бой. Полет состоялся 2 сентября 1942 года.

Самолетом-буксировщиком ТБ-3 с четырьмя усиленными до 970 л.с. моторами АМ-34РН командовал П.А. Еремеев, в прошлом конструктор пилотажных планеров. Планером управлял летчик-испытатель опытно-испытательного полигона воздушно-десантных войск Красной Армии С.Н. Анохин. Из-за большой массы и малой обтекаемости "КТ" буксировка велась на близкой и максимальной мощности двигателей ТБ-3 со скоростью 130 км/ч. Несмотря на это, скорость подьема аэропоезда оказалась недостаточной.





Самолет едва достиг высоты 40 м. Не дала положительного результата попытка увеличить скорость до 140 км/ч, так как при этом аэропоезд начинал снижаться. Кроме того, стала повышаться температура воды в системе охлаждения двигателей.

В этих условиях Еремеев принял решение вывести аэропоезд в район близлежащего аэродрома Быково и отцепить планер. Анохину, благодаря своему профессиональному мастерству, удалось успешно совершить посадку. Приземлившись, он запустил мотор танка и, не сбрасывая крыльев, медленно двинулся к командному пункту аэродрома. Не будучи предупрежденным о вынужденной посадке необычного аппарата, руководитель полетов аэродрома по боевой тревоге поднял расчет зенитной батареи.

Когда летчик-испытатель вылез из машины, его задержали красноармейцы. Инцидент был исчерпан с прибытием аварийно-спасательной команды ЛИИ. Танк своим ходом доставили в поселок Стаханово (ныне город Жуковский) к аэродрому ЛИИ. Так закончился первый и последний полет летающего танка. Перед приземлением двигатель танка запускался и гусеницы раскручивались до максимальной скорости. КТ садился на свои собственные гусеницы и постепенно тормозил.

После этого крылья и оперение сбрасывались, и танк снова превращался из крылатого в обычный. Планер имел длину 12 м, размах крыла 18 м, площадь коробки крыльев 86 кв.м. Облегченный танк с полезной нагрузкой весил 6800 кг, масса планера составляла 2000 кг. Полная полетная масса летательного аппарата приблежалась к 7,8 т, а удельная нагрузка на крыло равнялась 90 кг/кв.м.

Самое грустное, что проект был прекращен не из-за его недостатков, а из-за недостатка буксировщиков. Маломощные ТБ-3 были выбиты подчистую, а Пе-8, способный без перегрузки буксировать планер было сделано всего 98 штук. Этот уникальный самолет, не имевший врагов и конкурентов был слишком нужен для бомбардировок Берлина уже в 1941 и полетов через всю Европу в Англию. Для реализации проекта их выделять не стали.

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