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В России создадут дальномеры прицелов, не позволяющие "засечь" снайпера

Страна | 28.11.2016


В России создадут дальномеры прицелов, не позволяющие
Российская компания ТПК "Аргус-НВ", создающая тепловизионные прицелы для стрелкового оружия под брендом "ИнфраТех", начинает разработку дальномеров, которые не позволяют обнаружить позицию снайпера, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Антон Софин.

"Мы приступили к разработке дальномеров для более эффективного использования тепловизионных и ночных приборов в темное время суток. Они будут работать на такой длине волны, которая не позволяет обнаружить позицию стрелка", - сказал А.Софин.


Ранее в компании сообщили РИА Новости, что на полигонах министерства обороны РФ успешно прошли испытания новейшие тепловизионные прицелы для стрелкового оружия, способные работать днем и ночью в тяжелых погодных условиях.

По словам А.Софина, основные положительные качества приборов "ИнфраТех" – минимальный вес и габариты, прочный металлический корпус при высоких оптических, эргономических и эксплуатационных характеристиках (большая дальность действия, длительная работа от одного комплекта батарей питания, простое и удобное управление, высокая надежность функционирования на оружии крупного калибра и в сложных климатических условиях).

Одно из основных направлений работы ТПК "Аргус-НВ" - так называемые тепловизионные предобъективные насадки, предназначенные прежде всего для снайперского оружия. Подобная насадка устанавливается перед дневным оптическим прицелом, и снайперу не нужно снимать его с оружия, теряя при этом время. При этом средняя точка попадания не смещается.

Разработаны специальные кронштейны, позволяющие адаптировать (устанавливать) прицелы и насадки "ИнфраТех" на различные виды стрелкового оружия, в частности, на снайперские винтовки ВСС, СВД, на автомат Калашникова, пулеметы типа "Печенег". Интуитивно понятное меню без использования слов обеспечивает быстрый выбор необходимых режимов и функций прибора.

Компания была создана в 1997 году после реорганизации на базе одного из первых в России частных предприятий в области ночной техники — НПП "РЭТРОН", основанного в 1991 году. Вся продукция компании от замысла до воплощения в металле полностью отечественного производства.

Источник: источник

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