Судьба мстит Европе за гибель последнего героя арабской революции

7 марта 2011 года, за восемь месяцев до своей гибели, Муаммар Каддафи дал интервью турецкому телевидению.

Обращают на себя внимание следующие, оказавшиеся пророческими предсказания:





"Пренебрежение стабильностью Ливии повлечёт за собой обрушение мира в мире, через нестабильность в Средиземном море. В случае, если наша власть в Ливии должна будет прекратиться, миллионы африканцев хлынут нелегально в Италию, во Францию..."

"Европа станет чёрной в самое небольшое время. Это наша сила блокирует нелегальную иммиграцию.

Это благодаря нам царит стабильность в Средиземном море, во всю длину 2 000 километров вдоль ливийских берегов. Мы предотвращаем иммиграцию, сдерживаем развитие и продвижение Аль Каиды, за исключением тех, кто уже проник (в Европу) до настоящего времени.

Таким образом, если стабильность в Ливии будет нарушена, это немедленно будет иметь плохие последствия для Европы и для Средиземноморья. Все будут в опасности!"

В таких случаях говорят "Ну как в воду глядел!" Старый мятежник Муаммар.

В конце восьмидесятых я собирался писать о нём книгу, обсуждал эту идею с моим литагентом Мэри Клинг. Она сказала "Эдвард, ты сумасшедший!" Жаль что не написал.

Он по возрасту из поколения Джона Леннона и Мика Джагера, если измерять его по западной шкале.

Родился не то в 1940, не то в 1942 году, в шатре, в семье бедуина, недалеко от города Сирта, он и погибнет в тех же местах в 2011-ом, при взятии Сирта силами Переходного Национального Совета. Отец его был бедуин, и с бедуинским шатром в последние годы путешествовал Муаммар, приезжая с государственными визитами в чужие страны.

А вот с матерью не всё понятно. В своё время французы уверяли меня что его мать француженка.

Возможно.

Молодым капитаном Муаммар участвует в заговоре молодых офицеров социалистов. В сентябре 1969 года они совершают военный переворот, следуя египетскому примеру. Король Идрис низложен. Заявлена Ливийская Арабская Республика.

Офицеры социалисты немедленно ликвидировали все британские и американские базы в Ливии.

Национализированы нефтяные компании, принадлежащие иностранцам, среди них могущественная Бритиш Петролиум.

Накануне прихода к власти молодых офицеров, нефть стоила 40 американских центов за баррель. Каддафи первым возмутился этой сверх-эксплуатацией своей страны Западом, и поднял цену на нефть до 20 долларов за баррель. Это был великолепный жест неподчинения. Запад стерпел его наглость.

Каддафи получает от республики чин полковника и звание Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами.

В самое короткое время он выдвигается на первую роль в Ливии, благодаря несомненному политическому таланту, смелой парадоксальности мышления, благодаря решительности.

Осуществляя на практике идеи египетского президента Гамаля аб дель Насера, пришедшего к власти в Египте во главе заговора, подобного ливийскому ещё в 1952 году, полковник Каддафи идёт ещё дальше.

Он устраивает в Ливии социализм, который смахивает на коммунизм. Благодаря нефтедолларам он может себе это позволить.

Доходы от нефтедобычи ливийское руководство направляло на социальные нужды. Что позволило к середине семидесятых годов реализовать масштабные программы строительства государственного жилья, здравоохранения и образования.

Долгое время бензин был в стране бесплатным.

В Ливии все дети ходили в школу.

Лидер Джамахирии, так стала наименоваться ливийская государственность, строго следил за тем, чтобы ливийские женщины имели образование, при желании могли служить в армии, делать карьеру.

Долгое время Каддафи держался за идеи пан-арабизма, когда Ливию не взяли в Объединённую Арабскую Республику он приказал всем ливийцам всеми доступными им способами, в автобусах, на велосипедах и пешком, двигаться к границам Египта, чтобы практически объединить народы.

Понадобилось вмешательство ООН и влиятельных африканских лидеров, чтобы остановить это грандиозное по масштабам братание. Миллионы уже было вышли.

Эксцентричный, он пишет знаменитую "Зелёную Книгу", где излагает принципы арабского социализма. Помогает деньгами и оружием исламским и африканским радикалам.

Он был слишком хорошим к своему народу - такая мысль напрашивается глядя на героический, но и горестный конец этого человека, растерзанного толпой 20 октября 2011 года при взятии Сирта.

Народ тут не при чём. Осуществляя свою вполне идиотскую программу зачистки стран бассейна Средиземного моря, равно Ближнего Востока и Северной Африки от последних социалистических арабских режимов, Запад организовал нашествие боевиков на Ливию, выбомбил вооружённые силы её с воздуха.

С Каддафи расправились также как с Саддамом Хуссейном (социалистическая арабская партия БААС) и расправляются с Башаром Асадом (тоже партия БААС).

Вздохнём о судьбе этого героя, последнего из поколения арабских националистов-революционеров.

Он отмщён хотя бы тем, что всё происходит в точности как он предсказал.

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