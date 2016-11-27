Управление разведки США предупредило о планах России расширить применение "Калибров"

Управление военно-морской разведки США предупредило, что Россия собирается расширить применение ракет нового поколения "Калибр". В Вашингтоне считают, что это "прибавит проблем военно-морским силам США и их союзников" "В отчете отмечается, что новые крылатые ракеты класса "Калибр" планируется размещать даже на корветах или небольших военных кораблях, что "значительно усилит их способность удерживать, угрожать или уничтожать боевые цели"" Вооруженные силы России в рамках масштабного перевооружения военно-морского флота планируют расширить применение крылатых ракет нового поколения "Калибр". Об этом говорится в докладе Управления военно-морской разведки США (Office of Naval Intelligence, ONI), который цитирует агентство Bloomberg.

В отчете отмечается, что новые крылатые ракеты класса "Калибр" планируется размещать даже на корветах или небольших военных кораблях, что "значительно усилит их способность удерживать, угрожать или уничтожать боевые цели".





"Ракеты против наземных целей позволяют всем платформам (на которых они размещены — корветы, военные корабли) иметь важную способность удерживать находящуюся на дистанции фиксированную наземную цель под угрозой применения против нее обычных вооружений (виды оружия, не относящиеся к оружию массового поражения)", — приводит Bloomberg выдержки из документа.

"Калибр" (в классификации НАТО SS-N-27 "Sizzler" — "испепелитель") является "наиболее продвинутой отечественной версией" вооружений, которые поставляются на экспорт в течение последнего десятилетия, отмечается в отчете. Дальность их поражения достигает до 2,5 тыс. км.

Кроме того, в докладе указывается, что Россия продолжает развивать противолодочные ракеты "с улучшенными конструктивными особенностями", такие как сверхзвуковая скорость и возможность маневрировать, что "добавляет проблем военно-морским силам США и их союзников". В докладе ONI также акцентируется внимание на переоснащении подводного флота. "Была сделана ставка на устрашение и защиту, усовершенствование Россией своих подводных сил было начато с оснащения подводных лодок баллистическими ракетами, — говорится в отчете. — Строительство универсальных атомных и неатомных подводных лодок стало вторым по значимости".

Bloomberg напоминает, что Россия представила свою новую военно-морскую доктрину в июле. Особый упор в ней сделан на возможных операциях подводного флота в Атлантическом океане. НАТО "активно расширялось в последнее время и подбиралось ближе к нашим границам, и Россия, конечно, отвечает на эти действия", — напоминает агентство слова вице-премьера Дмитрия Рогозина, сказанные им ранее.

Крылатые ракеты "Калибр" ранее использовались в военной операции в Сирии. Глава Минобороны сообщал, что "Калибры" запускались по позициям "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) кораблями Каспийской флотилии, а также с подводной лодки "Ростов-на-Дону" из акватории Средиземного моря.

В докладе ONI, который насчитывает 68 страниц, также отмечается, что российский флот занимает по размеру третье место в мире, после американского и китайского, и продолжает восстанавливать свою мощь

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