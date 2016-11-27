Переизданный "Майн Кампф" стал в Германии бестселлером

Спрос на первый официальный послевоенный тираж "Библии нацизма", книги фюрера Третьего рейха "Майн Кампф" ("Моя борьба") в несколько раз превысил ожидания издателей - весь тираж был раскуплен в первый же день. Как пишет JTA, в ходе пресс-конференции, состоявшейся, когда книга поступила в свободную продажу 8 января, они сообщили, что количество заказов почти в четыре раза превышает объем тиража.

Так, директор Мюнхенского института современной истории Андреас Виршинг заявил, что тогда как они выпустили 4 тысячи изданий, ее желали купить ни много ни мало 16 тысяч человек. Также он отметил, что им уже поступили заявки на перевод книги на итальянский, французский и английский языки.





Напомним, что срок действия авторских прав, которые принадлежали федеральным властям земли Бавария, длились 70 лет и стек он 1 января 2016 года. Этим решили воспользоваться современные борцы с неонацизмом – "Майн Кампф" был переиздан с многочисленными аннотациями и комментариями специалистов. Таким образом, редакторы надеются развеять культовый статус книги.

А на критику со стороны множества еврейских организаций он ответил, что до этого дня книга находилась в свободном доступе в Интернете и при должном желании ее можно было без проблем найти и скачать.

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