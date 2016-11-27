Переизданный "Майн Кампф" стал в Германии бестселлером
Так, директор Мюнхенского института современной истории Андреас Виршинг заявил, что тогда как они выпустили 4 тысячи изданий, ее желали купить ни много ни мало 16 тысяч человек. Также он отметил, что им уже поступили заявки на перевод книги на итальянский, французский и английский языки.
Напомним, что срок действия авторских прав, которые принадлежали федеральным властям земли Бавария, длились 70 лет и стек он 1 января 2016 года. Этим решили воспользоваться современные борцы с неонацизмом – "Майн Кампф" был переиздан с многочисленными аннотациями и комментариями специалистов. Таким образом, редакторы надеются развеять культовый статус книги.
А на критику со стороны множества еврейских организаций он ответил, что до этого дня книга находилась в свободном доступе в Интернете и при должном желании ее можно было без проблем найти и скачать.