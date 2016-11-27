Как извлечь пулю в тайге, если до населенного пункта далеко

Для начала немного отрезвляющей теории. В человеческом теле около 206 костей, всего 6 л крови и примерно 100 000 (вдумайтесь!) км кровеносных сосудов. При попадании в человеческое тело кусок металла на скорости 300-400 м/с буквально раздирает ткани и сосуды, дробит кости, рушит эту хрупкую систему. Ударная волна, создаваемая пулей, внутри тела вызывает обширные гематомы и кровоизлияния. Пуля может быть не простой, а с крестообразно надрезанным носиком.

От удара такая пуля развернется внутри тела в жуткий свинцовый цветок, который очень трудно будет извлечь. Пуля, столкнувшись с телом, не пойдет по прямой, а начнет уходить в сторону, по пути теряя фрагменты металлической рубашки. И совсем необязательно, что она остановится в аккурат напротив входного отверстия. Наконец, раневой канал – это совсем не аккуратная круглая дырочка с застрявшей в его «слепом» конце пулькой.





Это дыра с рваными краями, начиненная кровавым фаршем, с осколками костей внутри, с какими-то беленькими и синенькими жилками, с постоянно текущей оттуда кровью и еще чем-то непонятным… Зрелище не для слабонервных. Найти среди всего этого месива кусочек металла размером с ноготь – задача не из легких. Поэтому, когда люди утверждают, что извлечь попавшую в тело пулю – раз плюнуть, я соглашаюсь. Да, раз плюнуть.

Если у вас дома стоит целое ведро извлеченных лично вами пуль, а на стене – сотня благодарственных грамот от спасенных вами людей. Тогда – да, легко. А на самом деле – без практики, да еще в антисанитарных условиях, почти нереально. Если пуля не вышла, осталась в теле, значит, она либо была на излете, либо пробила какое-то препятствие (например, бронежилет) и потеряла часть своей энергии, а заодно деформировалась и расплющилась, либо уперлась в кость и в ней застряла и тоже наверняка расплющилась.

Попутно эту самую кость раскрошив и переломав… И эта сама по себе поганая ситуация еще осложняется почти стопроцентным заражением. Увы, пули и стволы никто перед боем не стерилизует. Так что постарайтесь забинтовать рану перевязочным пакетом и доставить раненого в госпиталь. Если ранение не в брюшную полость, дайте побольше пить, чтобы компенсировать кровопотерю. Но если госпиталь даже в отдаленной перспективе не предвидится, тогда…

Что ж… Если пуля попала в голову, шею, брюшную полость или грудь, то ваша попытка извлечь пулю почти наверняка убьет пациента. Ну, а если – в руку или ногу и застряла в больших группах мышц, тогда можно рискнуть. Хотя люди живут и с пулями в теле. Организм их попросту капсулирует, а микрофлору задавливает иммунная система. Но вот мы все же решились на операцию.

Что нам понадобится:

1. Сильный помощник, который будет держать пациента, пока вы будете в нем ковыряться.

2. Пинцет со специальными зубчиками, пассатижи или хотя бы острый нож с достаточно длинным лезвием. Все это надо будет предварительно прокипятить и выложить на стерильный кусок марли или развернутый и сложенный в несколько слоев бинт.

3. Много кипяченой воды.

4. Очень много стерильных бинтов.

5. Спринцовка, обычная резиновая «груша».

6. Вся наша наличная решимость.

Моем руки. Если есть, одеваем стерильные перчатки. Если раненая конечность в одежде, срезаем одежду на фиг. Тщательно промываем рану водой. Если есть антисептик, протираем кожу вокруг раны антисептиком. Когда начнется поиск и извлечение пули, ваш подопечный будет пинаться, ворочаться и орать, всячески вам мешать. Поэтому помощник должен надежно зафиксировать раненую конечность страдальца на ровной, хорошо освещаемой поверхности (на столе, на стуле, на снятой с петель двери, наконец, просто на полу). Начинаем дренирование раны от крови с помощью спринцовки или пинцета.

Кровь будет мешать вам искать пулю в ране. Как только рана более-менее осушена, засовываем в раневой канал палец и пытаемся нащупать твердое тело пули. Попутно дренируем спринцовкой скапливающуюся кровь. Нащупали? Ура. Теперь дело за малым: вытащить пулю наружу. Берем пинцет и пробуем. Если не удается вытащить пулю пинцетом или просто пальцами, берем пассатижи… Жесть, правда? Вытащили пулю из раны, бросили в консервную банку.

Промываем рану водой и накладываем стерильную повязку. Теперь вся надежда на самого пациента. Ваша задача будет вовремя менять повязку и следить, чтобы рана не загноилась. Все, что сказано выше, НЕ ОТНОСИТСЯ к ранам брюшной полости, органов малого таза, головного мозга и лица. Там - другая история. Без квалифицированной хирургической помощи в стационаре раненный, скорее всего, умрет, вне зависимости от того, вытаскивали ли вы пулю самостоятельно или нет. Это - жестокая правда жизни.

Пару слов про анестезию. Если есть обезболивающее (новокаин, лидокаин, ультракаин, промедол, даже просто но-шпа), то лучше сделать укол или дать таблетку. Но перед этим нелишне узнать, нет ли у пациента аллергии на обезболивающее. Иначе вы, со всем своим желанием ему помочь, просто его убьете. Не уверены – не делайте. Лучше налейте пациенту грамм 150 водки, если есть. Вообще, давать ли раненому спиртное перед операцией, вопрос спорный. С одной стороны, да, спиртное слегка притупляет боль. Но оно также повышает текучесть крови и снижает ее свертываемость.

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