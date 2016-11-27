Военная техника, вошедшая в строй ВС РФ

Министерством обороны РФ представлен отчет об итогах деятельности военного ведомства за 2015 г. Согласно документу, по результатам выполнения гособоронзаказа прирост поставок в войска нового вооружения и техники составил 7% по сравнению с 2014 г. Оснащенность Вооруженных сил (ВС) современными образцами достигла 47% (цель действующей госпрограммы вооружений - к 2020 г. довести долю новейшей техники до 70%).

30 декабря 2015 г. вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил в интервью телеканалу "Россия-24", что государственный оборонный заказ 2015 г. будет исполнен примерно на 96%. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила обзор новой военной техники, вошедшей в строй ВС РФ в 2015 г.





Стратегические ядерные силы (СЯС)

- В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на боевое дежурство заступили 6 ракетных полков, оснащенных стационарными и мобильными ракетными комплексами РС-24 "Ярс". Доля современного вооружения в наземных стратегических ядерных силах (СЯС) достигла 51%, в постоянной боевой готовности содержатся 95% пусковых установок.

- Авиационная компонента СЯС пополнилась десятью модернизированными самолетами: Дальняя авиация получила два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М, три стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС и пять дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3.

- Вошли в состав боеготовых сил ВМФ два ракетных подводных крейсера стратегического назначения (РПКСН) проекта 955 "Борей" - К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах". Оснащенность морских СЯС современными образцами вооружения составила 56%.

- Всего СЯС в 2015 г. было поставлено 35 новых межконтинентальных баллистических ракет, в результате чего оснащение "ядерной триады" СЯС современным вооружением достигло 55%.

Воздушно-космические силы

1 августа на базе Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВВКО) был создан новый вид вооруженных сил - Воздушно-космические силы (ВКС). Было переформировано 6 армий ВВС и ПВО и 3 авиационные дивизии, сформировано 12 авиационных полков. На Северном флоте сформирована 45-я армия ВВС и ПВО.

В рамках гособоронзаказа 2015 г. ВКС получили 243 новых летательных аппаратов. По данным из открытых источников, это число включает в себя:

18 фронтовых бомбардировщиков Су-34;

18 истребителей Су-30СМ;

не менее 4 двухместных истребителей Су-30М2;

не менее 6 истребителей Су-35С;

не менее 4 истребителей МиГ-29СМТ(Р);

12 учебно-боевых самолетов Як-130;

1 тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А;

не менее 1 пассажирского самолета Ан-148-100Е;

16 вертолетов Ка-52;

не менее 3 вертолетов Ми-8МТВ5-1;

не менее 2 вертолетов "Ансат-У".

Были модернизированы 11 истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и один воздушный командный пункт Ил-80. Войска ВКО получили 90 зенитных ракетных систем и комплексов, 208 радиолокационных систем.

В результате доля современного вооружения в ВКС достигла 52%.

Сухопутные войска (СВ)

В 2015 г. в СВ ВС РФ сформировано 8 новых бригад различного назначения. Войска получили:

2 бригадных комплекта ракетных комплексов "Искандер- М";

1 тыс. 172 единиц техники, включая танки (в том числе модифицированные Т-72Б3) и другие бронированные машины;

148 ракетно-артиллерийских систем;

2 тыс. 292 автомобиля разного назначения.

Уровень оснащенности СВ современным оружием достиг 35%.

9 мая 2015 г. на Параде Победы в Москве были официально представлены перспективные образцы военной техники - танк Т-14 и БМП Т-15 на унифицированной тяжелой гусеничной платформе "Армата", БТР и БМП на гусеничной платформе "Курганец-25", БТР на колесной платформе "Бумеранг" и самоходные гаубицы "Коалиция-СВ".

Военно-морской флот (ВМФ)

Флот получил 8 новых надводных кораблей и 16 судов обеспечения. В состав ВМФ вошли:

Две дизель-электрические подводные лодки проекта 06363 - Б-265 "Краснодар" и Б-262 "Старый Оскол";

Два малых ракетных корабля проекта 21631 - "Зеленый Дол" и "Серпухов";

Вернулись в строй после ремонта субмарины Б-227 "Выборг" проекта 877, К-335 "Гепард" проекта 971 и Б-336 "Псков" проекта 945А.

Также в строй вошли патрульные катера проекта 03160, противодиверсионные катера проекта 21980, десантные катера проектов 21820 и 02510, судно связи "Юрий Иванов" проекта 18280, катера-катамараны поисково-спасательного обеспечения проекта 23370, транспортный плавучий док проекта 22570 "Свияга", морской транспорт вооружения "Академик Ковалёв" проекта 20181 и др.

Уровень оснащенности ВМФ современными кораблями достиг 39%.

Кроме того

Специалисты ВС РФ в настоящее время эксплуатируют 1 тыс. 720 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), "беспилотники" принимают участие в боевых операциях на территории Сирии. Для сравнения, в 2011 г. ВВС РФ использовали всего 180 БПЛА.

Выполнен первый этап создания Единой космической системы. Введен в действие ее Западный модернизированный командный пункт в Центральном федеральном округе, осуществлена подготовка наземных средств космодрома Плесецк. В ноябре произведен запуск первого космического аппарата системы.

Задачи на 2016 год

В 2016 году Министерство обороны РФ планирует:

Поставить в СВ по два бригадных комплекта ракетных комплексов "Искандер-М" и реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", а также один бригадный комплект зенитно- ракетного комплекса "Бук-М3";

Перевооружить 6 батальонов СВ на новые танки и боевые машины пехоты;

Поставить в ВКС и авиацию ВМФ более 200 новых и модернизированных образцов авиатехники;

Перевооружить 5 зенитных ракетных полков на зенитную ракетную систему С-400;

Наращивать группировку Единой космической системы, осуществить запуск очередного аппарата системы;

Поставить на боевое дежурство 3 радиолокационных станции - "Воронеж-ДМ" в Енисейске и Барнауле и "Воронеж-М" в Орске; Ввести в состав ВМФ две многоцелевые субмарины и семь боевых надводных кораблей

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