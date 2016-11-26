Война глазами врагов...

Из дневника убитого под Мценском немецкого офицера:

"Неделю назад из плена сбежали 15 русских солдат. Временный лагерь находился недалеко от недавно взятого нами укрепрайона. Погоня загнала их в полуразрушенный дот....





На предложение поднять руки и сдаться они ответили руганью и пулеметным огнем - в доте ещё оставались пулеметы и боеприпасы. До вечера наши доблестные солдаты пытались уничтожить русских, но те оказались слишком живучи,а дот - ещё крепким.

Утром артиллеристы подвели на прямую наводку зенитное орудие (калибр 88-мм),но это не принесло большой пользы - дот устоял....а русские огрызались огнём. Мы понесли большие потери. Только к вечеру второго дня двое наших саперов подобрались поближе и огнемётами выжгли внутренности блиндажа.

И тут оттуда выскочили два огненных факела, двое русских солдат,горевших заживо, - с винтовками наперевес они пошли на нас,стреляя на ходу.... они сделали всего несколько шагов и упали...

Воевать с таким врагом невозможно - русские бьются до последнего, пока ещё живы".

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