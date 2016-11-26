Притча. Стоит ли жениться или нет?

Какой-то юноша спросил у Сократа совета - стоит ли, мол, жениться или нет? Надо сказать, он знал к кому обратиться с таким вопросом!

Догадаться, впрочем, нетрудно было, ведь Сократу ужасно не повезло в семейной жизни. Его жена, Ксантиппа, была одной из кошмарнейших жен в истории. Сократа она просто изводила: то и дело пилила, держала под каблуком, кидала в него всем подряд.





Однажды она плеснула ему в лицо чаем, и у Сократа на всю жизнь остался след от ожога. В общем, тот юноша нашел самого подходящего человека - Сократ-то уж точно знал ответ. И Сократ ответил: "Женись, конечно. Попадется хорошая жена, будешь счастливым, а не повезет - станешь философом..."

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