Курсы валют: USD 26/11 64.6174 -0.0105 EUR 26/11 68.4363 0.3508 Фондовые индексы: РТС 18:50 1018.51 -1.01% ММВБ 18:50 2098.15 -0.23%
rss новости   rss статьи   rss все

Забавный случай с советскими школьницами в США

Мир | 25.11.2016


Забавный случай с советскими школьницами в США
В горбачевские годы появилось новое поветрие - школьные обмены. То есть, наши школьники на некоторое время уезжали в Америку, жить в американских семьях и учится в американских школах, а американские дети учились в советских школах и жили в советских семьях.

И вот в 1989-м году группа школьников из подмосковного города Троицка поехала в американскую глубинку (реальную глубинку). И вот приводят советских детей в американскую школу, в актовый зал. А там как раз случились морпехи-вербовщики, вербовавшие американских старшеклассников в армию.


Два дюжих мускулистых негра разложили на столе и М16А2, и ФН-ФАЛ, и наши родные АК. Вертят в руках, чокают языками, показывают. И вот решили они разобрать "калаш". Разобрать-то разобрали, а вот собрать...

Перекосили затворную раму, она встала криво и ну никак не идет вперед. Негр пыхтел, кряхтел, краснел, обливался потом - никак. Тут не выдерживает советская 14-летняя девочка - очечки, бантики-косички, выходит, и говорит на английском - "Можно я попробую"?

Негр махнул рукой - мол, давай... Девочка быстренько ликвидировала перекос, дособрала "калаш" и села на свое место. И тут иссиня-черный негр выдает фразу, ставшую крылатой: "Если у них девочки спокойно разбирают и собирают автомат, то эту страну никогда не победить!"

Источник: источник

Код для вставки в блог
﻿
Новости из рубрики Мир
все новости
The Telegraph UK: Почему нужно приветствовать возрождение России
Сейчас перед Россией стоят две основные проблемы — экономические санкции и низкие цены на нефть.
Благодаря ему не началась война
Кот-зенитчик. Солдатский рассказ
Девушка, которая не дожила до своего 22 дня рождения
Весь мир говорил о нашей Великой Победе
Стреляющая Америка
Стреляющая Америка
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Коллективное сознательное. Что ищут славяне в сети?
Мигрантам не нравится русский
Мигрантам не нравится русский
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Орбитальный перехватчик США вновь над Землей
Новости партнеров
| Главная | Мир | Страна | Общество | Спорт | О проекте | Архив |

© Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
При любом использовании материалов сайта и сателлитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на www.newsinfo.ru обязательна. Зарегистрировано Министерством Печати как средство массовой информации "Лента "в Центре", регистрационный номер ЭЛ № 77-6583 от 22 октября 2002 года.

Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru