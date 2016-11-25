История "антимоды"





Платье — это нечто большее, нежели маскарадный костюм. В новой одежде человек становится иным, хотя сразу это незаметно…Как ни странно, платья и люди влияют друг на друга…

Э. Ремарк "Жизнь взаймы"





Что заставляет человека наряжаться в ту или иную одежду? Является ли костюм маской, которую мы носим, или выражением нашей личности?

На протяжении нашей истории мы можем проследить моменты, когда самую яркую характеристику времени дает молодежь, демонстрирующая своим внешним видом полное отрицание принятых обществом правил. Многие могут вспомнить 80-е, когда благовоспитанные горожане шарахались от девушек и парней странного вида, затянутых в черную кожу и обвешанных цепями, с прическами немыслимых цветов и фасонов. Их задача — выделиться из общества, противопоставить себя ему и, главное, шокировать окружающих. Подобная ситуация обычно возникает как протест на существующую политическую несвободу — как внешний признак того, что внутри общества зреет желание каких-то перемен. Специалисты называют такой стиль одежды антимодой.

Когда же это началось? И как выглядели "хиппи" прежних эпох?

Одним из первых подобных явлений была "золотая молодежь" времен Великой французской революции. С падением якобинской диктатуры и установлением режима Директории политическая ситуация в стране стабилизировалась как раз настолько, чтобы открыть дорогу протесту и самовыражению. Дети буржуа, не получившие образования в период революционных событий, но располагавшие средствами своих родителей, и эмигрантская молодежь, вернувшаяся в Париж после падения диктатуры, создали свой стиль в пику общепринятому. Молодых людей называли инкруаябли, что означает "невероятные", а девушек — мервейез ("причудницы"). Выглядели они действительно весьма причудливо. Юноши сбривали часть волос на затылке (как это делали с приговоренными к гильотине), а остальные зачесывали на лицо, спуская длинные пряди вдоль щек (получившие название "собачьи уши"). Жилет, который носили члены Конвента, у "невероятных" был так короток, что едва достигал середины груди. Они носили фраки непропорциональных размеров, сапоги с отворотами до щиколотки, слишком широкие или слишком узкие полосатые штаны. Отличительной особенностью был галстук, закрывавший пол-лица. Дополняли этот "ансамбль" серьга в левом ухе и суковатая палка вместо изящной трости.

Девицы, под стать кавалерам, коротко стригли волосы на затылке, носили на шее алые ленты, похожие на след ножа гильотины. Они драпировали себя красными шалями — подобие платка, который палач Сансон накинул на плечи Шарлотты Корде. Ноги украшали браслетами и кокетливо приподнимали юбки. Головы их украшали замысловатые банты и огромные чепцы. Кстати, к мервейез принадлежала и Жозефина де Богарне, будущая супруга Наполеона.

Молодежь имела свой жаргон и эпатировала публику не только внешним видом, но и манерами, демонстративно подчеркивая неприязнь к революционным традициям и неприятие простоты в одежде.

Нигилисты 60-х гг. XIX в., претендовавшие на титул "новой силы", тоже эпатировали публику своей одеждой. Они использовали все средства, дабы изолироваться и стать "не от мира сего". Вот описание А. М. Скабичевского, рисующее нам облик молодых людей того времени. "Желание ни в чем не походить на презренных филистеров простиралось на самую внешность новых людей, и, таким образом, появились те пресловутые нигилистические костюмы, в которых щеголяла молодежь в течение 60-х и 70-х гг. Пледы и сучковатые дубинки, стриженые волосы (женщин) и космы сзади до плеч, синие очки, фрадьявольские шляпы и конфедератки, боже, в каком поэтическом ореоле рисовалось все это в те времена и как заставляло биться молодые сердца". Мода эта возникла как реакция на запреты николаевской эпохи и нормы бытового поведения, в которые не вписывалось студенчество. Следует отметить, что кроме одежды нигилисты отличались также дурными манерами и демонстративным пренебрежением нормами поведения.

Хиппи XX в. пошли еще дальше и полностью отвергли ценности современного общества. Политически возникновение хиппи связывают с протестом против войны во Вьетнаме. Но правильней было бы сказать, что они протестовали против общества, допустившего эту войну, против буржуазных ценностей этого общества, а следовательно, против выражавшей эти ценности моды. Начиналось все просто: все ходят в мини? значит, мы — в длинных юбках и рваных джинсах; в моде геометрический рисунок и короткая стрижка? прекрасно, мы будем носить широкие этнические блузки и длинные волосы.

А дальше каждый творил себе костюм сам, создавая иногда весьма интересные ансамбли, используя резервы "бабушкиных сундуков", ручную вышивку и вязание крючком. Хиппи были, пожалуй, единственными из всех представителей антимоды, кто оказал влияние на моду. Возможно потому, что им удалось в некоторой степени заразить общество своими идеями.

Новое мировоззрение неминуемо влечет за собой новый внешний облик. Мировоззрение, отрицающее общепринятое, должно облечься в совершенно отличающуюся от принятой одежду.

Напрашивается вопрос: отсутствие антимоды сегодня является признаком свободы общества или признаком полного отсутствия стремления к переменам?

В наше время трудно удивить кого-то своим внешним видом, да и дурными манерами, в принципе, тоже никого не поразишь. Разрешено практически все. Может быть, настало время для молодежного движения, поражающего общество красотой манер и гармоничным обликом? Правда, для этого нужно несколько больше, чем просто желание выделиться. Но хочется верить в то, что такое возможно. Может быть, мы еще увидим "хиппи" XXI века.

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