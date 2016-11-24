Школьница сравнивает русскую цивилизацию с западной

В статье 16-летней девушки описаны особенности цивилизации Русов. Хороший пример для подражания: если уже школьники начинают писать об уникальности русского народа, его роли в мировой истории, то почему бы взрослым людям не начать борьбу за свою Родину?





Русский народ и европейская цивилизация

В последнее время в западной и в либеральной отечественной публицистике много пишут о русском варварстве на фоне европейской цивилизованности. Но если сравнить нравственные идеалы и реальную жизнь народов, полистать героические страницы истории русского народа, то возникает совсем другая картина. Например, в русском языческом пантеоне никогда не было бога войны, в то время как среди европейских народов понятие о воинственном божестве доминировало, весь эпос построен вокруг войн и завоеваний. Русский человек после победы над иноверцами никогда не стремился насильственно обратить их в свою веру. В былине "Илья Муромец и Идолище" русский богатырь освобождает Царьград от поганого Идолища, но отказывается быть воеводою города и возвращается на родину.

В древнерусской литературе отсутствует тема обогащения при завоеваниях, разбоях, в то время как сюжеты на эту тему распространены в западноевропейской литературе. Герои "Песни о Нибелунгах" одержимы поиском зарытого клада — золота Рейна. Главный герой древней английской поэмы "Беовульф" погибает, "насытив зренье игрой самоцветов и блеском золота…

В обмен на богатства жизнь положил я". Ни одному из героев русского эпоса не приходит в голову жизнь положить в обмен на богатства. Более того, Илья Муромец не способен принять откуп, предлагаемый разбойниками, — "золотой казны, платья цветного и коней добрых сколько надобно". Он, не сомневаясь, отвергает путь, где "богату быть", но добровольно испытывает дорогу, где "убиту быть". И не только в эпосе, но и в легендах, сказках, песнях, пословицах и поговорках русского народа долг личной или родовой чести не имеет ничего общего с долгом личной или родовой мести.

Понятие мести как таковое вообще отсутствует в русском фольклоре, оно как бы изначально не заложено в "генетическом коде" народа, а русский воин всегда был воином-освободителем. И в этом — отличие русского человека от западноевропейского. Русский историк и философ Иван Ильин писал: "Европа не знает нас… потому что ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество движется волею и рассудком.

Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как "глупости". Русский человек, наоборот, ждёт от человека прежде всего доброты, совести и искренности. Европеец, воспитанный Римом, презирает про себя другие народы и желает властвовать над ними. Русский человек всегда наслаждался естественной свободой своего пространства… Он всегда "удивлялся" другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только вторгающихся поработителей…".

О милосердии и справедливости русского человека свидетельствует добрососедское отношение к народам присоединённых территорий. Русский народ не творил таких злодеяний, как просвещённые европейцы на завоёванных землях. В национальной психологии было некое сдерживающее нравственное начало. От природы сильный, выносливый, динамичный народ был наделён удивительной выживаемостью. На силе духа основывались и знаменитое русское долготерпение, и терпимость к другим.

Под непрерывными нашествиями со всех сторон, в невероятно суровых климатических условиях русский народ колонизировал огромные территории, не истребив, не поработив, не ограбив и не перекрестив насильно ни один народ. Колониальная политика западноевропейских народов искоренила аборигенов трёх материков, превратила в рабов население огромной Африки и неизменно метрополии богатели за счёт колоний. Русский народ, ведя не только оборонительные войны, присоединяя, как и все большие народы, большие территории, нигде не обращался с завоёванными, как европейцы.

От европейских завоеваний лучше жилось европейским народам, ограбление колоний обогащало метрополии. Русский народ не грабил ни Сибирь, ни Среднюю Азию, ни Кавказ, ни Прибалтику. Россия сохранила каждый народ, в неё вошедший. Она была их защитницей, обеспечивала им право на землю, собственность, на веру, обычаи, культуру. Россия никогда не была националистическим государством, она принадлежала одновременно всем, в ней живущим.

Русский народ имел только одно "преимущество" — нести бремя государственного строительства. В результате было создано уникальное в мировой истории государство, которое русский народ защищал своей кровью, не щадя жизни. Именно потому, что на его долю выпали такие страдания и колоссальные жертвы, мой народ принял, как свою собственную боль, страдания других народов под гнётом гитлеровских фашистов.

И после освобождения родной страны с таким же самопожертвованием, с такой же энергией освободил пол-Европы. Вот какой был героизм! Вот какой силы духа людей рождает русская земля! И думается мне, что на такой подвиг даже великий народ может решиться один раз в века. Патриотизм, который продемонстрировал русский солдат на полях Великой Отечественной войны — это патриотизм высочайшей пробы, которого не знала ни мировая, ни отечественная история.

И я никогда не соглашусь с высказываниями в прессе о русском "варварстве" и европейской "добродетельности". Я горжусь, что такими красивыми, стойкими, мужественными и выносливыми были наши предки, наши героические предки, а мы — их потомки!

Анна Жданова, 16 лет, ученица Радьковской школы Прохоровского района, участница областного конкурса юнкоров "Свой голос".

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