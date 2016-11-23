Как относятся к морозам разные народы в разных странах

10 (градусов) — Американцев знобит, русские сажают огурцы.

2 — У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с открытыми окнами… Наблюдают как растут огурцы.





0 (градусов) — Во Франции замерзает вода, в России она загустевает.

— 5 — В Канаде включают отопление. Русские в последний раз выезжают на пикник, выкапывают огурцы.

— 25 — В Европе не работает общественный транспорт! Русские прекращают есть пломбир на улице… Переходят на эскимо, чтобы руки не мёрзли. Закусывают огурцами.

— 40 — Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта Клауса, в России готовят валенки к ВОЗМОЖНЫМ ЗАМОРОЗКАМ. Закручивают огурцы на ЗИМУ.

— 113 — Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение… Замёрз этиловый спирт, огурцы приходится лизать.

— 273 — Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются " Ну блин! Холодрыга! Язык примерзает… К огурцам"

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