Как относятся к морозам разные народы в разных странах
2 — У итальянцев не заводятся машины, русские ездят с открытыми окнами… Наблюдают как растут огурцы.
0 (градусов) — Во Франции замерзает вода, в России она загустевает.
— 5 — В Канаде включают отопление. Русские в последний раз выезжают на пикник, выкапывают огурцы.
— 25 — В Европе не работает общественный транспорт! Русские прекращают есть пломбир на улице… Переходят на эскимо, чтобы руки не мёрзли. Закусывают огурцами.
— 40 — Финский спецназ эвакуирует из Лапландии Санта Клауса, в России готовят валенки к ВОЗМОЖНЫМ ЗАМОРОЗКАМ. Закручивают огурцы на ЗИМУ.
— 113 — Жизнь на земле останавливается. У русских плохое настроение… Замёрз этиловый спирт, огурцы приходится лизать.
— 273 — Абсолютный ноль. Останавливается атомарное движение. Русские ругаются " Ну блин! Холодрыга! Язык примерзает… К огурцам"