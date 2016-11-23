Ох уж, эта варварская Россия

Русские всегда были самые отсталые и недоразвитые. Ходили в непонятных штанах и носили, зачем-то меха, когда все нормальные европейцы обматывались тряпками. Издавна были нетолерантны. Запрещали однополые отношения, а в просвещённой античной Европе мужчины любили любить друг друга. У русских варваров даже не было рабства, какой позор.

Русские не мылись, и жили по уши в грязи, а бани, наверное, заимствовали у финнов. Русские — самый молодой народ, поэтому на тысячи лет отстают в развитии от других народов, а раскопки в Триполье (Украина) и Костёнках (под Воронежем) к русским не относятся, это были древние укры. Государство нам построили шведы, даже РАНЬШЕ, чем себе. Умение мыться нам отдали европейцы, причём отдали совсем и безвозмездно. Так, что сами даже забыли, что это такое до походов на Аравию. Снова стали мыться в эпоху возрождения.





Религию нам преподнесли греки. До этого у русских была какая-то дикая вера, которая запрещала пить алкоголь, давать деньги под проценты, обманывать людей. До греков у нас письма не было. Письменность нам подарила Византия, с целью распространения христианских книг на Руси.

До этого русские, когда ходили походами на Константинополь, мирные и торговые договоры, видимо, крестиками подписывали, а составляли устно, записывая на диктофон. Европа всегда была грамотнее России. Когда Анна Ярославна вышла замуж за короля Франции, удивилась, что он не грамотный. Он же король, ему всё можно. Мог и не учиться читать. Анна была хуже всех при дворе короля, она одна умела читать, мылась и чистила зубы, вот русская дикарка.

До Петра Россия была дикой и варварской. Пётр привёз много полезного: табак, парики со вшами, немецкую мужскую одежду с чулками и корсетами, а главное флот, которого в России раньше не было, ведь Олег на Византию на руках плавал, а по рекам русские, видимо, на плотах ходили. Канада подарила нам хоккей, который попал в неё из неизвестной восточной страны, где люди в валенках на озёрах в него играли издавна. Русские варвары врывались в кишлаки, аулы и стойбища, оставляя после себя лишь библиотеки, театры и города. Америка всегда была лучше России.

Они первые сбросили на мирные города атомные бомбы. Первые слетали на луну. Американец Сикорский изобрёл вертолёт. Американец Зворыгин изобрёл телевизор. Да и, конечно, Америка победила Гитлера во время вьетнамской войны в Ираке против терроризма! Америка подарила России свободу от СССР.

Теперь мы СВОБОДНО можем одеваться как клоуны, бухать, наркоманить, и умирать молодыми, мы СВОБОДНО можем посылать на три буквы родителей и забивать на учёбу, можем не обращать внимания на детей и не искать себе работу, мы СВОБОДНО можем быть бандитами и проститутками. Теперь у нас, как на западе, всё по справедливости: богатеи жируют, трудяги голодают.

Образование скоро будет как у них, и мы будем такие же УМНЫЕ как американцы. Заводы закрылись. А зачем они, нефти же навалом? Русские в 1990-е годы сокращались по миллиону в год. Но это не важно, ведь мы СВОБОДНЫ! Спасибо Америке! Конечно же, русский язык не крутой, русские фильмы не модные, традиции и культура варварские, ведь лучше одеть в минус тридцать китайские кроссовки, чем тёплые, но не модные валенки.

Русские очень агрессивные: мы напали на шведов под Полтавой, на поляков в кремле в 1612, на Наполеона при Бородино, мы неадекватно применили силу в Сталинграде. Мы устроили геноцид украинцев, а заодно и самих русских, чтобы Украине не обидно было. Мы оккупировали восточную Европу, которая была свободной, под охраной Гитлера. И самое главное МЫ навязали Америке гонку вооружения, хотели на неё напасть, сбросить атомные бомбы и, вследствие этого, развязали холодную войну. И, конечно, мы вероломно напали на маленькую ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ Украину, а Америка её спасла.

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