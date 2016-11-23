Неписаные правила хулиганов советского времени
2. Если парень шел с девушкой, его нельзя было трогать. Это считалось унижением парня и оскорблением девушки.
3. Звать старших на решение проблем считалось трусостью.
4. Если у друзей проблемы, ты обязан помочь. Иначе это предательство.
5. Для драки всегда была причина, отморозков никто не любил и никто за них не вступался.
6. Младших и девушек нельзя было обижать. За это свои же наказывали.
7. Если ты оказался в новой компании и хвастаешься, но не можешь подтвердить свои слова делом. Это наказывалось.
8. Начал встречаться с девушкой из другого двора/района/улицы, будь готов доказать, что ты настоящий мужчина.
9. Друзьям давалось право за тебя вступиться.
10. Старшие всегда в авторитете и к ним всегда прислушивались. Они всегда вступались за младших.
11. Если девушка начинала курить или пить, к ней терялось уважение.
12. Встречаться с падшей девушкой означало потерять лицо среди друзей.
13. Если парень назвал девушку шл....ой и это было не так, за это сильно наказывали.
14. Наркоманов никто не любил.
15. Друзей не сдавали ни при каких условиях.