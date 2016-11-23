Неписаные правила хулиганов советского времени

1. Драться всегда один на один. Избиение группой допускалось только в исключительных ситуациях.

2. Если парень шел с девушкой, его нельзя было трогать. Это считалось унижением парня и оскорблением девушки.





3. Звать старших на решение проблем считалось трусостью.

4. Если у друзей проблемы, ты обязан помочь. Иначе это предательство.

5. Для драки всегда была причина, отморозков никто не любил и никто за них не вступался.

6. Младших и девушек нельзя было обижать. За это свои же наказывали.

7. Если ты оказался в новой компании и хвастаешься, но не можешь подтвердить свои слова делом. Это наказывалось.

8. Начал встречаться с девушкой из другого двора/района/улицы, будь готов доказать, что ты настоящий мужчина.

9. Друзьям давалось право за тебя вступиться.

10. Старшие всегда в авторитете и к ним всегда прислушивались. Они всегда вступались за младших.

11. Если девушка начинала курить или пить, к ней терялось уважение.

12. Встречаться с падшей девушкой означало потерять лицо среди друзей.

13. Если парень назвал девушку шл....ой и это было не так, за это сильно наказывали.

14. Наркоманов никто не любил.

15. Друзей не сдавали ни при каких условиях.

Источник: источник