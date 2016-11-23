Никогда не говорите эти факты в обществе "демократов" и "либералов"

В противном случае, вы рискуете увидеть инфарктное состояние у «правозащитников» всех мастей и калибров. Не исключён летальный исход на нервной почве. Но адекватным людям, которые ещё использует свой мозг, ещё раз напомню прописные истины. Демократы и остальные лицедеи очень не любят слышать правду о себе и своих чёрных делах.

Несмотря на их стыдливость и застенчивость, нам совершенно необходимо всё точно знать об этих существах и угрозах которые от них исходят…





– 95% всего наркотрафика в мире по-прежнему контролируется Англией, США и Израилем.

– в 1946 году Германия вынуждена была подписать «Канцлер-акт», который даёт полное право США назначать канцлеров в Германии. Этот «акт» действует и по сей день.

– Эмиссия (выпуск) доллара осуществляется независимой конторой (банком) под названием ФРС, которая не подчиняется никому: ни ФБР, ни ЦРУ, ни армии США, ни президенту… абсолютно никому.

– Олигархи России – это финансовые офицеры или просто ставленники США и Англии на территории России и стран СНГ для контроля всех финансовых потоков. Цель – предотвращение развития этих стран и регионов, путём обескровливания экономики страны.

– Центральный банк России был создан по указке США после развала СССР для уничтожения экономики России, который до сих пор не подчиняется правительству России (читаем конституцию).

– До сих пор российский рубль на 100% зависит от закупки доллара, и наша страна не имеет права эмитировать (выпускать) рубли по своему усмотрению. Это называется «финансовая оккупация».

– После прихода США в Афганистан, уровень производства героина вырос в 40 (сорок) раз. Далее он идёт в Россию и Китай (угадайте для чего?).

– Первая и вторая мировая войны были спонсированы и спровоцированы Англией и США для уничтожения стран-противников.

– Оранжевая революция в Киргизии (в начале 2000-х) была спонсирована США. Им нужен был «свой» человек, кто поссорится с Россией и разместит военные базы США.

– Конечная цель ювенальной юстиции – контроль над рождаемостью, посредством проверки родителей перед зачатием.

– Конституцию России писали в 1991 году служащие из Госдепартамента США с помощью переводчиков. Под диктовку.

– Германия отдала все свои СМИ в руки США и Израилю в 1945 году – Почему «они» смогли привести Горбачёва и Ельцина к власти, но «проморгали» Путина? Ответ очень прост: даже собаки кусают своих хозяев. Учите историю. – Как и СМИ Германии, Россия находится в подконтрольном информационном поле Израиля и США. Просто почитайте фамилии тех, кому принадлежат 90% всех СМИ в России.

– «Пятая колонна» в России имеет финансовые вливания из США, которые сопоставимы с годовым бюджетом таких стран как Латвия, Узбекистан, Боливия и др.

– На планете земля нет «мирового правительства», но есть наднациональные элиты, которые играют ключевую роль в происходящих в мире процессах (войны, кризисы, революции, убийства). Читаем термин «корпоратократия».

– По мнению наднациональных элит Запада, на земле слишком много людей и нужно с этим бороться. Это ответ на вопрос «почему на Западе не рожают?», «Откуда повылезали лесбиянки, гомосексуалисты?» и так далее.

– Именно для сокращения численности населения планеты такие люди как Билл Гейтс, Семья Ротшильдов, Рокфеллеров спонсирует разработки бесплатных прививок для бедных стран. В долгосрочной перспективе эти прививки приводят к бесплодию у девочек.

– 3 мировая будет обязательно в течение следующих 10 лет. У США нет другого метода выживания, кроме как навязать миру глобальную войну, но самой в ней не участвовать.

– Именно во Вторую Мировую войну доллар стал единственной резервной валютой, и чтобы удержать свою гегемонию на планете США нужна 3 мировая.

– Самое древнее (42 тыс. лет до нашей эры) поселение людей было обнаружено в России, под Воронежем. Этот факт не любят упоминать в учебниках и газетах либеральные СМИ, так как это означает, что люди происходят от славян.

– Как показала история, самый действенный способ уничтожения народов – это пропаганда алкоголя,сигарет, разврата и расового смешения, под прикрытием «толерантности». Эти 4 «фактора» очень действенно разрушают любую нацию и приводят в упадок всю страну. Угадайте, как называется страна, которая жёстко пресекает всё это, особенно последний пункт?

– Если вам зададут вопрос «Отчего сейчас все беды на земле?», то просто ответьте: «Всё дело в долларе и Федеральной Резервной Системе США». А если ещё точнее, то дело в тех людях, кто сумел создать эту систему и залил весь мир кровью. Это, если очень кратко.

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