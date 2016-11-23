Хасавюртовские соглашения — позорная страница истории России

Двадцать лет назад, 31 августа 1996 года в Хасавюрте был подписан самый позорный договор в новейшей истории России. В то время как в военных академиях по всему миру изучают различные войны, начиная с античности и до наших дней, совершенно неизученной остается история первой чеченской войны.

Правильнее сказать так: её не то чтобы совершенно игнорируют, но если и изучают, то "узкопрофильно" — действия бронетехники в городских условиях, действия авиации в зимнее время в горах, тактика диверсионных групп и тд. При этом не делается главный, основной вывод из этой войны. А звучит он так — первая чеченская не имеет аналогов в истории мировых войн, так как она является уникальной по своей сути.





Ведь Россия потерпела поражение в войне, проиграть которую…. было невозможно ни при каких условиях. Её нельзя было проиграть просто по определению. Точно так же как не может дошкольник избить боксера-тяжеловеса, а щука искусать до полусмерти белую акулу. Рассмотрение любого вооруженного конфликта традиционно начинается с оценки потенциала противоборствующих сторон. В данном случае также не стоит отклоняться от общепринятых норм.

Рассмотрим соотношение сил на начало осени 1994 года, когда Ельцин и его окружение приняли решении о наведении "конституционного порядка" в Чеченской Республике. Но для начала немного предыстории. Звучит парадоксально, но тот же самый Ельцин и его окружение приложили немало усилий для того, чтобы разношерстная и вооруженная кустарными автоматами "борз" и охотничьими ружьями "армия" независимой Ичкерии стала армией уже без всяких кавычек.

Именно Ельцин инициировал передачу Дудаеву огромного количества оружия, руководствуясь одному ему известными соображениями, от которых за версту несет тяжелейшим государственным преступлением. Особенно если учесть, к чему это привело в дальнейшем. Директивой № 316/1/0308 от 28 мая 1992 года, подписанной ельцинским ставленником П. Грачевым, чеченским вооруженным формированиям было приказано передать 50% находящегося в республике оружия.

Разумеется, на эту директиву "иностранного государства" чеченцы наплевали и взяли столько оружия, сколько смогли взять: 42 танка, 48 БМП и БТР, 940 автомобилей, 266 самолетов, 139 орудий, 523 гранатомета, 18 установок залпового огня "Град", 740 ПТУР, 88 ЗРК, 46 млн патронов, более 40 000 единиц стрелкового оружия, 158 тыс. снарядов и 1620 тонн горючего. Армия Дудаева обзавелась даже тактическими ракетами "Луна-М" способными нести ядерный заряд.

Этого вполне хватило, чтобы вооружить 35 000 — 40 000 тысяч человек. Именно такую численность дудаевской армии называют исследователи первой чеченской войны. Кроме того, начиная с 1992 года в Чечню шло оружие из Украины, Прибалтики, Турции, Грузии, Азербайджана и азиатских экс-республик СССР. Причем абсолютно всем — и в Москве, и в Грозном — было ясно, что Ичкерия если с кем и будет воевать, то не с Грузией или Азербайджаном, а с Россией. Несмотря на всё это, огромное количество оружия было фактически поднесено Дудаеву Ельциным на блюдечке с голубой каемкой…

Стоит ли говорить, что так мог поступить либо сумасшедший, либо предатель? Ну, а чтобы Дудаеву воевать было ещё комфортнее, в Чечню утекли 4 трлн рублей по фальшивым авизовкам. Понятно, что мелкие мошенники украсть столько денег самостоятельно не могли и их однозначно кто-то покрывал на самом верху. На что пошли эти колоссальные средства? Уж точно не на выплату пенсий и пособий жителям республики. А теперь рассмотрим противника Дудаева — Вооруженные силы Российской Федерации.

После развала СССР российская армия продолжала оставаться одной из сильнейших в мире. Её численность достигала 1,8 млн человек, на её вооружении находилось (в боеспособном состоянии) более 17 000 танков и 3500 самолетов, включая стратегические бомбардировщики-раке тоносцы. В принципе, на этом можно и закончить, так как и без упоминания о ядерном оружии любому ясно, что силы Ичкерии и России были попросту несопоставимы. Превосходство российской армии над своим противником в 1994 году было не подавляющим, а многократно раздавляющим, причем по всем без исключения показателям.

Российская армия могла бы одновременно воевать с дюжиной таких противников, как армия Ичкерии, точно так же имея абсолютное превосходство. Если Дудаев с трудом наскреб полторы сотни кадровых военных, то в ВС РФ их были десятки тысяч, причем многие с опытом Афганской войны. Зарубежная помощь деньгами и наемниками лишь незначительно отстрочила бы неминуемый разгром дудаевской армии, но… война закончилась в Хасавюрте фактическим подписанием капитуляции России.

Мировая история такого действительно ещё не знала. Чтобы ядерная держава с огромной и вооруженной до зубов армией капитулировала перед малочисленными и не имеющими авиации и тяжелого вооружения сепаратистами… Такого не было никогда и вряд ли станет возможным в будущем. Более того, правителя ядерной державы и Верховного Главнокомандующего, впервые за всю тысячелетнюю историю России, в своем собственном кремлевском кабинете заставили сесть так, как ему указала чеченская делегация.

Даже монгольские ханы так себя не вели со своими русскими данниками, но Ельцин довел страну до такого развала и запредельного абсурда, что ему — царю вчерашней сверхдержавы — указывали, как и где садиться какие-то спустившиеся с гор бандиты. Если и был в новейшей истории России момент наивысшего национального унижения, то произошел он летом 1996 года. Даже Цусима и Брестский мир не были такими позором, потому что тогда страна проиграла войну, сражаясь с более-менее равным противником. Но в 1996 году Россия проиграла войну не другой стране, а своей собственной, крошечной окраинной провинции, потенциал которой не шел ни в какое сравнение с потенциалом метрополии.

Вот что надо изучать в военных академиях. Не войны Ганнибала, Велизария, Наполеона, Мольтке или Суворова, а полководческие и управленческие "таланты" царя Бориса, приведшие к невиданному в мировой истории позору Хасавюрта. История первой чеченской войны доказала, что невозможное возможно. Что если очень сильно захотеть, то Солнце будет вращаться вокруг Земли, зимой зацветут розы, рыбы начнут жить на деревьях, а дошкольник сможет заставить ретироваться побитого боксера-тяжеловеса. Да ещё при этом вытрясет у него всю мелочь из карманов.

Главное — расставить на ключевых государственных постах предателей, казнокрадов, вредителей и подлецов с уголовными наклонностями. И они очень быстро покажут, как в сутках может быть 25 часов, а на смену январю придет август. Более 5500 погибших российских солдат и офицеров, десятки тысяч раненных, лежащая в руинах Чечня, на "восстановление" которой из и так дырявого бюджета утекали огромные деньги. Сколько погибло мирных жителей и сколько бежало от войны — неизвестно до сих пор.

И вдруг, вместо долгожданной победы, Ельцин и его окружение взяли да и "обнулили" все эти жертвы. Полтора года российская армия обливалась кровью на улицах Грозного и в горах, колоссальные деньги ежемесячно тратились на продолжение войны и оказалось, что всё это… зря? Победу присудили Ичкерии после разыгранного кем-то как по нотам "неожиданного" штурма Грозного, а народ России оказался в очередной раз в опущенных дураках.

Так как именно его — народ, а не олигархов — фактически обязали выплачивать репарации. Ведь статус Чечни гениальные ельцинские "стратеги" предложили "заморозить" на пять лет, в течение которых из бюджета России в мятежную республику должны были поступать немаленькие средства на "социалку".

Если же называть вещи своими именами, то Россия фактически обязалась финансировать ичкерийскую армию, которая опять принялась готовиться к войне. Ведь только дурак мог всерьез поверить, что перечисляемые в Грозный миллиарды пойдут на выплаты пенсий и восстановление республики. Вот за такие феерические "подвиги" Ельцина и изваяли в мраморе. Да ещё музей открыли и огромный "Ельцин-центр" отгрохали, не пожалев бюджетных денег.

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