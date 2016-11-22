В России предложили уменьшить зарплату

Зарплаты россиян могут уменьшиться. Это касается тех, кто работает сверхурочно. Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, которые меняют расчет оплаты труда в нерабочее время и праздничные дни. Так, за сверхурочную работу предполагается платить как минимум в полуторном размере за первые два часа работы, приходящиеся в среднем на каждый рабочий день учетного периода и в двойном - за остальные часы.

В выходные и праздничные всю работу предлагается оплачивать в двойном размере вне зависимости от того, сколько часов отработал человек, и была ли переработка. Но это еще не все. Поправки Минтруда могут привести к снижению уровня оплаты труда у тех, кто переведен на режим неполного времени, но в отдельные дни вынужден трудиться сверхурочно - по 10-12 часов, прогнозирует проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. "Все дело в упоминании в законопроекте "учетного периода", - поясняет эксперт.





Это означает, что при подсчете рабочих часов и сверхурочных может учитываться отработанное время не за один день, а за более длинный период, установленный работодателем. Например, за месяц или неделю. И если, скажем, один день человек отработал по инициативе работодателя 12 часов, второй - четыре, третий не выходил на работу вовсе, а потом еще два дня трудился по 12 часов, то никакие сверхурочные ему за переработку в течение трех дней положены не будут.

Поскольку получится, что совокупно за неделю человек отработал 40 часов - а это обычная норма рабочего времени, пояснил эксперт. И даже если для этого периода будет установлена другая норма времени, скажем, не 40, а 20 часов в неделю, то все равно за труд сверх этих часов человек может получить меньше денег, чем, если бы перерабатывал при нормальной продолжительности рабочего дня и недели. Ведь при сокращенном рабочем времени люди получают пониженную зарплату.

Подтверждает это и пояснительная записка. В ней говорится, что в случае выполнения сверхурочных работ лицами с нормированным рабочим днем, переведенными на режим гибкого рабочего времени, почасовой учет этих работ ведется суммарно по отношению к установленному учетному периоду (неделя, месяц), то есть сверхурочными считаются только часы, переработанные сверх установленного для этого периода нормы рабочего времени.

В действующем Трудовом Кодексе написано: "Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором". Сегодня этот законопроект будут обсуждать на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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