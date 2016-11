"Браво, россияне!": читатели мировых СМИ радуются освобождению Пальмиры

Известие об освобождении Пальмиры сирийской армией и российскими ВКС читатели мировых СМИ встретили с большим воодушевлением. Многие выразили благодарность России, в то же время осудив собственных политиков и журналистов за попытку замолчать громкую победу над террористами. RT приводит наиболее яркие высказывания читателей мировых СМИ.

США





Los Angeles Times mtkayak: Чтобы решить проблему войны в Сирии, понадобился настоящий мужчина — Путин. Из страны, где всё ещё умеют отличать хорошее от плохого.

The Wall Street Journal B Lee: Вот те на, Путин помогает сирийцам победить ИГ, а всё, что может сделать Обама, — так это толкать ещё больше речей о том, как он побеждает ИГ. Миротворцу столетия стоит начать произносить речи в своём костюме бежевого цвета, чтобы у людей была ещё одна тема для обсуждения, кроме его некомпетентности.

Robert: Путин убивает террористов "Исламского государства". Это хорошо. Вот так это делается, Обама, по 100 бомб в день. Tom Topar: Читателей должна насторожить карта, на которой изображены обширные территории, до сих пор остающиеся под контролем ИГ. Я подозреваю, что там есть очень много целей, которые по какой-то причине не интересуют военную разведку и ВВС США. Складывается ощущение, что эта администрация перестраховывается и не предпринимает соответствующих ответных военных действий. И я могу только гадать, почему выбранные нами представители до сих пор не давят на Хуссейна Обаму и не требуют от него ответов.

Huffington Post Jan Marek: Теперь боевики ИГ сбегут в Турцию и Европу в качестве сирийских беженцев, где они получат жильё, медицинское обслуживание, карманные деньги, программу переселения, связь, образование и другие услуги совершенно бесплатно. Это так грустно. Paul Greene: В этом и заключался план: заключить сделку с Асадом, назвав её перемирием, позволить русским насмерть разбомбить оппозицию. Асад же по условиям сделки воюет с ИГ. Американцы делают всю "невидимую" работу. Это было очень умно. А в остальном в мире всё такой же бардак, и ещё какое-то время ситуация не изменится. Чтобы построить что-то новое, нужно иногда разрушить старое.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Daily Express Bernie: Кому бы вы доверили защищать и бороться за интересы вашей страны — Кэмерону, Обаме или Путину? Ответ очевиден, не так ли? Youd better believe it: Очень хорошо, что у США есть такой сильный президент, который их защищает. Жаль, что его зовут Путин…

Daily Mail patrickd369: Спасибо курдам, Асаду и Путину. Они посрамили Обаму, Кэмерона, Меркель и Эрдогана. Maw: Хорошо сработано, сирийцы и русские. Возможно, в следующий раз Британия, США и Франция подумают, прежде чем лезть в дела других государств ради газа и нефти.

Fortuna: Почему эта новость не в топе? Новость о том, что террористы уничтожают Пальмиру, там была. Теперь же вас больше интересует какое-то дешёвое телешоу. Не потому ли, что Асад и Россия оказались теми, кто победил ИГ? Что ж, такое происходит, когда солдаты действительно убивают террористов, а не решают, кто там "повстанцы" или "оппозиция".

cherry: И это сделали те самые войска Асада, которые Запад хочет уничтожить.

SimonSmall: Путин помогает уничтожить ИГ, а Кэмерон финансирует их, регулярно позволяя зарубежной помощи оказаться в чужих руках, потому что он слишком некомпетентен, чтобы проследить, к кому конкретно попадает эта помощь. Каким же бедствием стал Кэмерон для Британии и хороших людей всего мира.

nexus7: Как только Асад с помощью Путина вернёт контроль над своей страной, у "сирийских" беженцев не будет больше причин требовать убежища. Отправьте их назад, чтобы они восстановили страну, а западные "лидеры" перестали бы вмешиваться.

MeEngland: Никогда не думал, что скажу это… Мы на вашей стороне, Асад и Путин!

Independent Philip: США и Британия не сделали ничего для борьбы с ИГ. Огромные колонны техники исламистов были замечены у турецкой границы, но их не атаковали ни турки, ни США, ни Британия. Благодаря Путину и Асаду ИГ был нанесён серьёзный урон, и, надеюсь, вскоре оно будет разбито. Позор Кэмерону и американцам, чей ВПК обогащается за счёт обострения кризисов.

BillDaniels: Путин показал, что эти злодеи каменного века — лёгкая добыча для современного оружия. Ежедневно мы видели доказательства того, что Запад не хочет уничтожить ИГ. Наше новое вооружение могло бы стереть их в порошок за один день, но оно не используется.

Tetsuoii: Когда наблюдаешь за успехом российской кампании в Сирии, возникает заманчивая идея попросить их заодно исправить ситуацию в Ираке…

David: По прошествии времени "арабская весна" уже не кажется такой уж прекрасной, не так ли? Что хуже — коррумпированный диктатор, который в определённой степени уважает права женщин и религиозных меньшинств, или "демократия", которая ведёт прямиком к "Братьям-мусульманам", распространяющемуся, словно рак, мусульманскому экстремизму и/или межконфессиональной войне? После возникновения ИГ, распространения исламского терроризма по всему миру, раздробленности в Ливии и других странах, затронутых "арабской весной", и тонкой, как бумага, "демократии" в Ираке, я думаю, теперь все знают, что предпочитают Обама и Кэмерон. Если бы только у них была машина времени…

ГЕРМАНИЯ

Die Zeit Podgorny: Сирийские войска можно поздравить с успехом. Удивительно, не правда ли? Именно Асад и много критиковавшиеся русские теперь стали вестниками надежды в борьбе против ИГ. В любом случае я снимаю шляпу перед самоотверженным вмешательством российской армии ради дела мира.

Loesung: Теперь может увенчаться успехом атака на Ракку, что нанесёт по ИГ решающий удар. Я надеюсь, что ЕС окажет поддержку в этой атаке!

r. a.bunzel: Если сирийская армия изгонит ИГ из Ракки, тогда, возможно, эмигрировавшие исламисты снова вернутся в Европу. Это хорошо для Сирии, но не для нас.

Liane G.: Хорошая новость. С помощью русских за несколько месяцев против ИГ и его союзников было сделано гораздо больше, чем всей так называемой западной коалицией за 5 лет.

Ehemaliger EU Befürworter: Я не поклонник Путина или Асада, но без вмешательства русских ситуация была бы гораздо хуже и продолжалась бы ещё несколько лет. Асад не будет свергнут, и в нынешней ситуации это хорошо.

ФРАНЦИЯ

Libération the_punisher: Браво, россияне! Им удалось умерить пыл "умеренных исламистов", они усадили их за стол переговоров и теперь занялись ублюдками из ИГ, причём получше, чем наши европейские мямли… Спасибо, теперь уменьшилось количество тех, кто будет приезжать к нам и взрывать наших людей… В отличие от некоторых местных, я знаю, кто мой враг, — это ИГ.

zevalos: Спасибо, россияне, — продолжайте в том же духе. Спасибо, американцы, — продолжайте в том же духе. Ну, а мы, европейцы, будем и дальше болтать.

Le Nouvel Observateur cali 44: И вместе с тем нам всем нужно радоваться тому, что вышеупомянутая коалиция прогнала из этого прекрасного места варваров. Нужно надеяться, что под ударами России и Сирии с одной стороны и войск коалиции с другой ИГ, эта раковая опухоль, будет устранена… не успев пустить метастазы по всей Европе.

ИТАЛИЯ

Il Fatto Quotidiano alexa.2: Очевидно, что Пальмира была в руках ИГ и благодаря российским авиаударам сирийцы смогли её отвоевать. Надеюсь, западная пропаганда прекратит дискредитировать вмешательство России в ситуацию в Сирии, которое помогло одолеть крупные террористические группы. В то же время коалиция США и ещё 60 стран почти никак не изменила ситуацию, впрочем, как и всегда. Конечно же, теперь ЕС усилит санкции против России.

antipinko: Это доказательство того, что без сухопутных войск получить настоящий контроль над территорией не получится даже при помощи самых прицельных бомбардировок. Для антиамериканских простаков это лишь очередное доказательство того, что только Путин по-настоящему борется с ИГ.

Saverio GPallav: Сегодня на Corriere della Sera новость об освобождении Пальмиры от ИГ сообщили маленькой заметкой. Это — подтверждение отношения крупных западных СМИ к войне в Сирии. Вмешательство России изменило ход войны, которая, как казалось, была обречена завершиться победой радикальных исламистов или же вечной анархией в стиле Сомали и Ливии. Те жалкие заметки, в которых сообщается о контрнаступлении сирийской армии, показывают, что кому-то, похоже, такой разворот пришёлся не по душе.

ПОЛЬША

Bankier józek: Президент Путин сейчас — лучший лидер и стратег.

PogromcaPajaca: Володя, я тебя поздравляю! Ты мой кумир. В Польше не хватает такого, как ты. Проблема состоит в том, что наше общество слишком притворное и набожное. Они постоянно голосуют за псевдолидеров без яиц.

Wiadomości ula: США — это мировые бандиты! Путина в президенты Польши!!!

lusnia: Я также поздравляю Асада. GazetaPrawna rezim: Войска режима Асада — почему режим? Потому что они посмели противостоять террористам?

Dziennik walic muzulmanow: Так проводит политику и стратегию настоящий славянин. Браво!

Plo: Всё благодаря России. Браво!

ИЗРАИЛЬ

Ynet Евгений Димент: Во-первых, Асад не оккупировал и не захватил Пальмиру, а освободил её. Во-вторых, эта организация по правам человека берёт информацию с российского и сирийского телевидения, так зачем вообще обращаться к этой фиктивной организации как к источнику достоверной информации?

Аноним: Путин — молодчина! Все думали, что он там застрянет надолго. Аноним: На самом деле именно Путин борется против ИГ, и таким образом он борется за лучшее будущее Европы и США.

Арен: Российская армия — самая лучшая в мире.

