Родина-мать: Самые интересные факты

По самым скромным подсчетам, на Мамаевом кургане похоронено около 35 тысяч человек. На месте этой огромной братской могилы и возвели главный монумент России.

До построения мемориала, вершиной кургана была местность, находящаяся в 200 метрах от нынешней вершины. Сейчас на ней расположен Храм Всех Святых. Нынешнюю вершину сформировали искусственно для построения памятника.





Изначально проект предполагал наличие двух фигур (женщины и коленопреклоненного солдата), а в руке Родина-мать должна была держать не меч, а красное знамя. Но от него отказались, как и от пышно украшенного постамента. Монументальные лестницы, которые уже были построены, заменили дорожкой-серпантином, которая словно лента опоясывает статую. Изменились и размеры - Родина-мать выросла с 36 метров до 52. Хотя замысел скульптора здесь не причем, просто Никита Хрущев в ультимативной форме заявил, что она непременно должна быть выше Статуи Свободы.

Мамаев Курган, на котором расположен памятник, всегда был стратегическим объектом, с него открывалась панорама города. Из 200 дней Сталинградской битвы борьба за Мамаев курган продолжалась 135 суток. Он и в снежную пору оставался чёрным: снег здесь быстро таял от разрыва бомб. На каждый квадратный метр приходилось от 500 до 1250 пуль и осколков. В первую послевоенную весну Мамаев курган не зазеленел, на сгоревшей земле не выросла даже трава.

Родина-мать занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая большая на тот момент скульптура-статуя в мире. Ее общая высота - 85 метров, вес - 8 тысяч тонн. Сложнейшие расчёты устойчивости этой конструкции сделал доктор технических наук Николай Никитин ( он же участвовал в проектировании МГУ и Останкинской башни). На данный момент статуя занимает 11 место в списке самых высоких статуй мира. Самую высокую скульптуру построили в 2008 году. Это статуя Будды в китайской провинции Хэнань, ее высота вместе с пьедесталом – 153 метра.

Во время строительства памятника была необходима стабильная поставка бетона, иначе швы между слоями могли оказаться недостаточно прочными. Грузовики, осуществлявшие доставку бетона для строительства памятника, были помечены лентами определённого цвета. Водителям разрешалось проезжать «на красный», сотрудникам ГАИ запрещалось их останавливать.

От подножия к верхней площадке ведет 200 степеней, по количеству дней Сталинградской битвы.

По воспоминаниям советского физика, академика Андрея Сахарова, Евгений Вучетич, автор мемориального ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде, поделился с ним в приватном разговоре: «Меня спрашивает начальство, зачем у неё открыт рот, ведь это некрасиво. Отвечаю: А она кричит — за Родину… вашу мать!»

Вход внутрь для посторонних строго запрещен, именно поэтому она обросла слухами и загадками. Многие думают, что во рту находится смотровая площадка, а ближе к уху ресторанчик для VIP-персон. Однако это не так. Согласно еще одной легенде, вскоре после создания в скульптуре потерялся человек, после этого его никто не видел.

Монумент является второй частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл - фронту» в Магнитогорске и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Подразумевается, что меч, выкованный на берегу Урала, потом был поднят Родиной-матерью в Сталинграде и опущен после Победы в Берлине.

9 мая 2045 года к 100-летию победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде должна быть вскрыта капсула с обращением участников войны к потомкам.

Фигуру Вучетич делал с Нины Думбадзе, знаменитой дискоболки. Она позировала ему в Москве, в его мастерской. А вот за лицом скульптуры Евгений Викторович далеко ходить не стал. Он создавал его с супруги – Веры Николаевны. И порой ласково называл скульптуру именем жены – Верочка..

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