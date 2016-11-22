Самый молодой герой России

В 2008 году сержанту Сергею Мыльникову исполнилось 22 года. Управляя поврежденным танком без единого боеприпаса, Мыльников атаковал противника и обратил его в бегство, создав, таким образом, для своих коридор для прорыва из окружения боевиков От смятения мать не сразу узнала в статном военном своего Серегу. Два года назад она провожала сына в армию. Провожала обычного скромного мальчишку.

А теперь перед ней – настоящий Герой России. Он сурово сказал «нормально все», но немного опешил от объятий и толпы встречающих земляков – журналистов, администрации. Даже военный комиссар с цветами пришел. Еле сдерживая волнение, сержант Мыльников пытался ответить на главный интересующий всех вопрос: «ну, как там все было, в Цхинвале?»





— Нет, там не страшно, вот сейчас страшно. Домой вернулся потому что живой и здоровый, — признавался танкист. – Но еще больше, чем во время боя, волновался в Кремле, когда получал из рук Президента России «Золотую Звезду». В боевых действиях против грузинских войск в составе батальонной группы сержант Мыльников принимал участие только один день. И этот день изменил не только его жизнь, но и всех бойцов батальона российских миротворцев, оказавшихся в плотном кольце окружения. 9 августа 2008 года непосредственно в уличном бою Т-72 под командованием Сергея вместе с еще тремя бронемашинами обеспечил прорыв к окруженным миротворцам и спас их от уничтожения.

Но грузинская артиллерия и танки продолжали остервенело обстреливать наши позиции. — Когда мы подъехали к батальону, то поразились увиденной картине. Казарма и котельные разрушены, санчасть и новая медицинская машина уничтожены. Потери миротворцев убитыми составляли 12 человек, были еще раненные, — рассказывал потом самый молодой Герой России.

Бронемашина Мыльникова действовала, как кочующее огневое средство. Двигаясь вперёд-назад, танк метким огнём поражал живую силу и технику противника. — На промахи мы право не имели. Каждый снаряд наших танков накрывал цель. Через два часа в мой танк попали две гранаты РПГ и два снаряда из пушки БМП. Динамическая защита отлетела, вышла из строя система поворота пушки, закончились боеприпасы. Тогда мы приняли решение покинуть танк и присоединиться к командиру миротворческого батальона, чтобы из казармы управлять огнем танков. Впоследствии я переходил с танка на танк, поскольку полностью владел обстановкой на поле боя, ведь две других наших машины прикрывали батальон с тыла. Когда на четвертом танке иссяк боекомплект, я пробрался в казарму, откуда вел огонь из автомата, — рассказал Сергей Мыльников.

Кольцо вокруг городка миротворцев сжималось. Грузины расстреливали наши позиции с расстояния 40 метров. Отходить навстречу высланному подкреплению под ожесточённым огнём было невозможно. Тогда молодой боец совершил невозможное. Он пробрался к своему разбитому безоружному танку и на максимальной скорости пошел в атаку на грузинских мотострелков. Мощь грозной боевой машины и решительность русского танкиста обратили тех в бегство. Мыльников преследовал их почти полтора километра, а потом доложил по связи: «Можно начинать отход». Миротворцы уходили с женщинами-медиками и ранеными на руках, а грузинские пехотинцы преследовали их еще пять километров.

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