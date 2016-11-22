Крым станет ядерным бастионом России?

Президент Украины Пётр Порошенко сделает всё, чтобы представить Россию главной угрозой миру. О «воинственных планах» нашей страны Порошенко собирается говорить как в ходе встреч с американскими политиками в начале своего визита, так и в рамках Международного саммита по ядерной безопасности.

По мнению украинского политолога Тараса Чорновила, которое он высказал «Газете.Ru», в США Порошенко объявит о том, что Россия в ближайшее время может разместить в Крыму ядерное оружие. Ранее в марте украинский президент говорил о том, что российские военные уже привезли в Крым ракеты, способные нести атомные боеголовки.





Видимо, Порошенко постарается произвести особенное впечатление на главу Пентагона Эштона Картера, который входил в рабочую группу по согласованию Будапештского меморандума. Согласно этому документу, подписанному в 1994 году, Украина обязалась ликвидировать на своей территории весь советский ядерный арсенал, отправить его в Россию, а также подписать Договор о нераспространении ядерного оружия.

Как считает Порошенко, Украина выполнила все условия, а переход Крыма в состав России нарушает условия Будапештского меморандума и создает условия для полноценного конфликта в черноморском регионе. Конечно, аргументы господина Порошенко, мягко говоря, «хромают». Однако на фоне того, что Россия отказалась участвовать в саммите, который пройдёт в Вашингтоне, у украинского президента будет больше возможностей «навести тень на плетень».

Вот как прокомментировал отказ России пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков: «Вопрос ядерной безопасности весьма актуальный. Вместе с тем в Москве считают, что проработка вопросов, связанных с ядерной безопасностью, требует общих и совместных усилий и взаимного учета интересов и позиций в ходе предварительной работы.

Определенный дефицит взаимодействия в ходе предварительной проработки вопросов и тематики саммита мы испытывали, поэтому в данном случае и не происходит участие российской стороны». В любом случае, у западных СМИ будет соблазн трактовать отсутствие России на саммите, как косвенное подтверждение заявления Порошенко. А есть ли на самом деле у нашей страны необходимость размещать в Крыму ядерное оружие?

- В Крыму создана достаточно боеспособная группировка российских войск, — говорит главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — При необходимости мы разместим там и ядерное оружие. Но это дело руководства нашей страны, а не господина Порошенко, который не имеет к Крыму никакого отношения после того, как его жители проголосовали за воссоединение с Россией.

— Вы допускаете, что в ответ на размещение российского ядерного оружия может быть размещено ядерное оружие НАТО на Украине? - Украина не может кормить собственных граждан. Там абсолютно неадекватные высокопоставленные чиновники. Я не удивлюсь, если завтра кто-то из них заявит, что при помощи рогатки запустит первого в мире человека на Марс. При этом в пока ещё существующем на картах государстве запредельный уровень коррупции и откровенного воровства. Запад давно уже понял, что Украина — это чёрная дыра Европы. Никакое НАТО не решится размещать в такой стране ядерное оружие. - Я считаю, что Россия может и даже должна разместить ядерное оружие в Крыму, — говорит ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. — Как и в Калининградской области. Надо размещать и на кораблях, несущих боевое дежурство в международных водах. Ситуация в мире крайне непростая. Против России практически возобновлена холодная война.

В любой момент ситуация вдоль наших границ ситуация может сильно накалиться. Поэтому нам надо иметь мощный ресурс сдерживания против тех, кто собирается ущемлять наши национальные интересы. В Крыму имеет смысл разместить тактическое ядерное оружие, которое необходимо для ведения ограниченной ядерной войны в Европе. Оно могло бы уничтожать крупные группировки противника, аэродромы, центры связи и так далее. Было бы правильно разместить в Крыму бомбардировщики Су-22, вооружённые крылатыми ракетами с ядерными боеголовками.

В случае необходимости они могли бы наносить удары вглубь Европы. Учитывая, что у нас появились новые ракеты Х-101, мы можем бить по военным объектам на территории Англии и Франции. Когда говорят о стратегическом ядерном паритете, забывают, что он существует только между Россией и США. А в Европе также есть свои ядерные боеголовки, и немало. В итоге НАТО приблизительно на 700 ядерных боеголовок превосходит Россию. Явный диспаритет. Чтобы это компенсировать, надо иметь тактические ядерные силы, способные поражать территорию стран НАТО в Европе.

— Отказ России участвовать в саммите по ядерной безопасности как-то связан с возможным размещением ядерного оружия в новых российских регионах? - Насколько мне известно, дело в том, что замечания крупнейшей ядерной державы, к которой относится Россия, не были учтены при подготовке этого саммита. И мы ещё год назад заявили, что в таком случае участвовать не будем. И это правильно — если с нами не хотят считаться, зачем мы будем участвовать.

— Порошенко опять «припомнил» России Будапештский меморандум. Можно допустить, что в ответ на размещение ядерного оружия в Крыму и Калининграде НАТО разместит ядерные боеголовки на Украине? - Украинцы носятся с этим меморандумом по всему миру, забывая, что Украина нарушила все соглашения, какие только можно. Начиная с договора по СНГ, где сказано, что Украина обязана консультироваться с Россией по вопросам безопасности. Договор о Дружбе и сотрудничестве они нарушили, сохраняя членство в ГУАМ и так далее. Что касается территориальной целостности Украины, то пусть майданные власти пеняют на себя: именно они своими неадекватными заявлениями и действиями окончательно оттолкнули от Киева крымчан. В НАТО всё же не совсем ещё сошли с ума.

Они понимают, что такой шаг сделает ситуацию практически бесконтрольной. Я уже не говорю о том, что Россия может оказать серьёзную военную поддержку республикам Донбасса. В конце концов, в ответ на столь неадекватные действия НАТО, мы можем помочь создать ядерное оружие Ирану, усилить стратегические ядерные силы Северной Кореи.

- Я не вижу никакой необходимости размещать ядерное оружие в Крыму, — не соглашается заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — Оно в России хранится на специальных складах 12-го главного управления Минобороны. В Крыму таких складов нет, и создавать их на голом месте — дорого и трудно. А если они и появятся, то безопасность России от этого нисколько не усилится. У нас ядерные боеголовки устанавливаются на ракеты только во время учений и в случае возникновения ситуации повышенной боевой готовности (кроме межконтинентальных ядерных ракет). То есть, в случае начала ядерной войны ко всем носителям подвезут эти ядерные боеприпасы.

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